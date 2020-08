In der letzten Ferienwoche werden wohl noch viele Erholungssuchende ein paar Stunden in den Rieselfeldern verbringen. Mit etwas Glück erwischen sie einen der Rasttage durchziehender Weißstörche: Es können bis zu 80 Störche sein, die für einen kulinarischen Zwischenstopp im Europareservat landen. Das zeige auch, wie wichtig solche „Futterinseln“ für die ziehenden Vögel sind, wenn die Landschaft im Allgemeinen nicht mehr so viel biete, heißt es in der Pressemitteilung der Biologischen Station.

Doch nicht nur die Vögel freuen sich über den Insektenreichtum der Rieselfelder. 15 Fledermausarten konnten im Jahr 2019 für die Rieselfelder nachgewiesen werden. Dies ist im druckfrischen Jahresbericht 2019 der Biologischen Station Rieselfelder nachzulesen. Der Fledermausexperte Carsten Trappmann hat mit Knut Rickhoff an mehreren Fang-, Beobachtungs- und Horchtagen im vorigen Jahr die Aktivitäten der Fledermäuse erfasst.

Nicht ganz so groß ist der Aufwand mit einem Bat-Detektor, der auf der fledermauskundlichen Wanderung der Biologin Giselheid Reding eingesetzt wird, um einige Arten der fliegenden Säugetiere am Donnerstag (6. August) von 21 bis 23 Uhr vorzustellen.

Einige wenige Plätze gibt es noch für die Veranstaltung „Wassergetier“ am Freitag (7. August) von 10 bis 12 Uhr zu vergeben.

Für beide kostenpflichtigen Angebote ist eine Anmeldung unter 16 17 60 bis zum Vortag der Veranstaltung um 12 Uhr erforderlich. Treffpunkt für die Veranstaltungen ist die Biologische Station Rieselfelder, Coer­mühle 181.