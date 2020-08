Aufbruch am Hamannplatz

Münster-Coerde -

Es geht um die Gestaltung der Platzfläche im Coerdemarkt. Das Stadtplanungsamt bietet am 29. August zwei Bürgerworkshops an: um 11 Uhr sowie um 14 Uhr im Saal im Begegnungszentrum, An der Meerwiese 25.