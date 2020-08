Das Kommunalstreitverfahren der Bezirksvertretung Nord gegen die Stadt Münster wollen Münsters Grüne nicht abwarten. In diesem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht soll geklärt werden, in wessen Zuständigkeit die Straße Coermühle im Europareservat Rieselfelder fällt und wer demzufolge darüber entscheiden kann, wie dort eine Verkehrsberuhigung aussehen könnte. Wann es zu einer Verhandlung kommt, ist derzeit offen.

Die Grünen haben jetzt einen Ratsantrag für die Sitzung am Mittwoch (26. August) formuliert, dessen Ziel es ist, die motorisierte Verkehrsbelastung im Europareservat und im Naturerlebnisgebiet Rieselfelder zu reduzieren.

Der Beschlussvorschlag beinhaltet, im Europareservat und Naturerlebnisgebiet Rieselfelder die Straße Coermühle zwischen dem Abzweig Messingweg (Gaststätte Heidekrug) und der Brücke über dem Gitterbach (Biologische Station) sowie den Hessenweg zwischen Kanalbrücke und Sprakeler Straße schnellstmöglich als Anliegerstraßen (Verkehrszeichen 260) mit den Zusätzen „Anlieger frei“ (Zusatzzeichen 1020-30) und „Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei“ (Zusatzzeichen 1026-38) auszuweisen.

Die Grünen schlagen zudem vor, im Kreuzungsbereich ­Coermühle / Hessenweg Durchfahrsperren (versenkbare Poller oder Schranken) zu errichten, um eine Pkw- und Lkw-Durchfahrt für Nicht-Anlieger zu verhindern.

Für Radfahrer und Fußgänger sollen die Wege freigehalten, werden, so der Antrag weiter. Anwohner und Landwirte sollen kostenlose Durchfahrtberechtigungen erhalten.

Die Grünen begründen ihren Antrag mit der herausragenden Bedeutung der Rieselfelder als Schutzgebiet, Europareservat, Naturerlebnis- und Naherholungsgebiet.

Die Benutzung der Straßen Coermühle und Hessenweg für den motorisierten Durchgangsverkehr stelle eine Belastung für das Schutzgebiet dar und gefährde die Tierwelt, aber auch die Besucher der Rieselfelder. Jährliche Verkehrszählungen dokumentierten die enorme Belastung durch den Verkehr. Insbesondere die Coermühle werde als Schleichweg für Pendelverkehre in die Stadt Münster und zurück genutzt. Die hohe Zahl überfahrender und verletzter Tiere wird ebenfalls regelmäßig dokumentiert und im Betreuungsbeirat beraten. „Es ist daher an der Zeit, dass sich die Stadt Münster dazu bekennt, dass dieser einzigartige Naturschatz vor dem motorisierten Durchgangsverkehr geschützt werden muss. Sowohl im Interesse des Tier- und Artenschutzes als auch im Naherholungsinteresse der Menschen der Stadt Münster ist eine deutliche Verringerung des Kfz-Durchgangsverkehrs in den Rieselfeldern geboten“, führen die Grünen in der Begründung ihres Antrags aus.

Auf zusätzliche Durchfahrsperren an der zentralen Kreuzung Hessenweg / Coermühle setzen die Grünen, weil eine Ausweisung der Straßen Coermühle und Hessenweg „als Anliegerstraßen erfahrungsgemäß absehbar wenig Wirkung erzielen wird“.

Erst vor einer Woche hatte die Bürgerinitiative zum Schutz der Rieselfelder zu einer Fahrraddemo eingeladen, um ihrer Forderung nach einer Lösung zum Schutz für Mensch und Natur Nachdruck zu verleihen: Die Demo am Samstagnachmittag hatte, wie berichtet, über 250 Teilnehmer.