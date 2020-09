Die CDU tritt in Coerde mit Politikwissenschaftlerin Jolanta Vogelberg (Jahrgang 1969) an. Ihre Themen: die Umgestaltung des Hamannplatzes, das Neubaugebiet am Kiesekampweg, eine bessere Kita-Versorgung, Familienunterstützung und neue soziale Angebote für alle Generationen vor Ort.

Die SPD tritt in Coerde mit Thomas Marquardt (62) an. Der ehemalige Berufsoffizier war 2012 bis 2017 SPD-Landtagsabgeordneter, davor im Rat der Stadt Münster. Aktuell ist er im Personalausschuss des Rats.

Dirk Guddorf (51), Krankenpfleger, Diplom-Sozialarbeiter in der rechtlichen Betreuung, wohnt seit 2014 in Coerde. Seine Themen: Soziales, Kinder und Jugend, Schule.

Die FDP hat für Coerde den Unternehmer Klaus Kretzer (41) aufgestellt.

Die Linken gehen in Coerde mit der Anwendungsentwicklerin Patricia Schinke (Jahrgang 1992) an

den Start.

Außerdem treten in Coerde an: Martin Schiller (AfD), Menife Savci (Piraten), Jürgen Roters (ÖDP), Ogechi Sfeir (Münsterliste), Mirko Westermeier (Die Partei) und David Emil Bujok (Volt).

Bei der Kommunalwahl 2014 erhielt die CDU in Coerde 30,3 Prozent, die SPD 33,9 Prozent, die Grünen 13,0 Prozent, die FDP 6,1 Prozent, die Linken 9,6 Prozent, die UWG 0,7 Prozent, die Piraten 1,3 Prozent, die ÖDP 1,3 Prozent, die AfD 4,0 Prozent.