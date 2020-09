Zwei Exkursionen werden am Sonntag (20. September) von der Biologischen Station in den Rieselfeldern Münster angeboten.

Bei der ersten Veranstaltung erläutert die Biologin Dr. Giselheid Reding die Welt der Insekten und deren Geheimnisse. Mitzubringen ist ein leeres Marmeladenglas als vorübergehende Wohnung für die Insekten. Diese Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und endet um 17 Uhr. Treffpunkt ist die Biologische Station, Coermühle 181. Die Kosten betragen für Erwachsene 8,50 Euro und für Kinder 6,50 Euro.

Die Beobachtung von Vögeln ist ein wichtiger Bestandteil der Ornithologie. Die zweite Veranstaltung am Sonntag ist ein Spaziergang, bei dem die Teilnehmer Einblicke in die Bedeutung der Vogelkunde für die Wissenschaft erhalten und erfahren, wie jeder etwas dazu beitragen kann. Los geht es um 16 Uhr am Rieselfeldhof, Coermühle 100. Der Spaziergang dauert bis 18 Uhr. Die Kosten für die Teilnahme betragen für Erwachsene acht Euro und für Kinder sechs Euro. Es wird empfohlen, Ferngläser mitzubringen.

Für beide Veranstaltungen ist eine Anmeldung bis Freitag (18. September) um 12 Uhr unter 16 17 60 in der Biologischen Station erforderlich.