Am heutigen Samstag bietet die Biologische Station unter der Leitung des Naturführers Udo Wellerdieck eine kostenlose öffentliche Führung von 14 bis 16 Uhr an. Diese Exkursion startet an der Biologischen Station, Coermühle 181. Insbesondere allen aus Münster und Umgebung, denen die Rieselfelder noch kein Begriff sind, biete diese Wanderungen eine Einführung in die Geschichte und das Management sowie in die Tier- und Pflanzenwelt der Rieselfelder, heißt es. Falls vorhanden, wird empfohlen, Ferngläser mitbringen. Spenden sind willkommen.