„Rico, Oskar und das Mistverständnis“ ist der Titel einer Lesung mit Andreas Steinhövel für Kinder ab acht Jahren am Sonntag (11. Oktober) um 12 Uhr im Begegnungszentrum Meerwiese, An der Meerwiese 25.

Die Geschichte: Rico und Oskar haben sich verkracht. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Existenz ihres Spielplatzes auf dem Spiel steht. Oskar wittert einen Kriminalfall, aber den muss er ganz allein aufklären. Denn Rico redet kein Wort mehr mit ihm, ist zum allerersten Mal verliebt und muss auch noch nach Hessen, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Doch nur, wenn die beiden zusammenarbeiten, können sie den Fall lösen und den Spielplatz noch retten. Im Anschluss an die Lesung, eine Veranstaltung der Buchhandlung Schatzinsel, wird sich der Autor Zeit nehmen, Fragen zu beantworten und – unter Einhaltung der Abstandsregeln – Bücher zu signieren, so die Ankündigung.