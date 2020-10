Dass jede Jahreszeit in den Rieselfeldern ihren besonderen Reiz hat, zeigt die Biologin Dr. Giselheid Reding am Sonntag (11. Oktober) von 15 bis 17 Uhr. Unter dem Titel „Herbstforscher“ geht es auf Entdeckungsreise durch das Gebiet. Zugvögel kommen und ziehen weiter, die Pflanzen tragen ihre reifen Früchte und Samen. Noch ist der Tisch für alle Tiere reichhaltig gedeckt, aber die Vorbereitung für den Winter ist allerorts schon zu spüren. Die Veranstaltung startet an der Biologischen Station Rieselfelder, Coermühle 181. Die Kosten betragen für Kinder 6,50 Euro und für Erwachsene 8,50 Euro. Anmeldung bis um 13 Uhr am Freitag (9. Oktober) unter Tel.: 16 17 60 in der Biologischen Station.