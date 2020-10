Im Rahmen einer konstituierenden Sitzung haben sich die sieben Mitglieder der CDU in der Bezirksvertretung (BV) Nord zu einer Fraktionssitzung zusammengefunden.

In der Sitzung wurde in geheimer Wahl und in getrennten Wahlgängen der Fraktionsvorstand gewählt. Die Sitzungsleitung und die Wahl hatte Tobias Jainta , stellvertretender Kreisvorsitzender, übernommen, so eine Pressemitteilung der CDU.

Neuer und alter Fraktionsvorsitzender wurde Olaf Bloch . Die beiden gleichberechtigten Stellvertreter sind Matthias Bölling und Uli Tebbe. Die einstimmig gewählten Mitglieder nahmen das Amt an, der stellvertretende Kreisvorsitzende Tobias Jainta gratulierte. Die CDU-Fraktion in der BV Nord werde in den nächsten Tagen Koalitionsgespräche mit der SPD und den Grünen führen, heißt es weiter.