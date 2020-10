Es war schon einiges geplant für die nächste Zeit in der Meerwiese. Doch Corona macht erneut einen Strich durch die Rechnung. So muss die Vorstellung des „Fidelen Matuya Theaters“ mit Clown Fidelidad ( Wolfgang Konerding ) und Judith Suermann am 8. November abgesagt werden. Verschoben wurden auch die beiden Vorlese-Cafés der Kulturinitiative Coerde.

Geplant war vom 20. bis 22. November in der Meerwiese auch die Stadtverbandsschau des münsterischen Kaninchenzüchterverbands, heißt es in einer Pressemitteilung des Begegnungszentrums. Auch für sie gilt: abgesagt.

Die Westfälische Schule für Musik hat das Kammerkonzert am 15. Novemberabgesagt sowie alle anderen Kurse. Ob der Einzelunterricht stattfinden kann, werde noch geprüft. Auch das Anna-Krückmann-Haus musste viele Kurse und Veranstaltungen absagen.

Bereits vor langer Zeit abgesagt worden sei der Zirkus Coerdini (von Schulen und Kindertagesstätten aus Coerde) unter der Leitung von Udo Schonhoff. Der Zirkus hätte eigentlich im November sein 20-jähriges Bestehen feiern können.