In diesem Jahr lässt sich kaum etwas planen. Ob runde, besondere Geburtstage oder eine Hochzeit: Corona ist omnipräsent.

Manche Brautpaare planen ihre Hochzeit mindestens ein Jahr im Voraus und haben genaue Vorstellungen davon, wie sie diesen besondern Tag in ihrem Leben gestalten wollen. Dazu gehört für viele auch die kirchliche Trauung.

Pfarrer Ulrich Messing weiß um die besondere Bedeutung, die dieser Tag für Brautpaare hat. Manche wünschten sich, an einem ganz bestimmten Tag zu heiraten. „Etwa an dem Tag, an dem sie sich kennengelernt haben, oder an einem Geburtstag“, berichtet der Pfarrer von St. Marien und St. Josef. Das hat nun in diesem Jahr coronabedingt nicht immer klappen können. „Da ist wohl so manche Träne geflossen“, sagt er.

Zwischen zehn und 20 Anfragen habe es im ersten Halbjahr für einen Hochzeitstermin gegeben. Es habe dann Absagen gegeben, und die Termine seien in das nächste Jahr verschoben worden. Vor allem in das Frühjahr. „Wir versuchen immer, gute neue Termine zu finden“, sagt der Pfarrer. Aber eine 100-prozentige Garantie gebe es nicht.

Zwei Trauungen hätten noch vor dem zweiten Lockdown stattfinden können.

Trauungen seien auch derzeit möglich: „Aber man kann anschließend nicht feiern“, spricht Pfarrer Ulrich Messing einen wichtigen Aspekt an. Und so zielten die Anfragen zu Trauungen nun eben auf die erste Hälfte kommenden Jahres.

In der evangelischen An­dreas-Kirche gab es in diesem Jahr drei Trauungen. Vormerkungen für nächstes Jahr gebe es noch nicht, berichtete Pfarrer Frank Beckmann. Und aktuell gebe es für den November keine Anfragen. Im Herbst werde, wohl jahreszeitlich bedingt, sowieso eher selten geheiratet.