Die Bezirksvertretung (BV) Nord hat am Dienstag in ihrer konstituierenden Sitzung im Bürgerhaus die Posten für das Bezirksbürgermeisteramt besetzt. Grüne , SPD und Linke traten mit einer Liste an. Als Bezirksbürgermeister wurde der bisherige Amtsinhaber Manfred Igelbrink (SPD) gewählt. Ab Ende 2022 soll ein Mitglied der Grünen übernehmen, hatten sich SPD und Grünen zuvor geeinigt. Als erster stellvertretender Bürgermeister wurde Marc Weßeling (CDU) gewählt, zweiter stellvertretender Bezirksbürgermeister ist Ralf Kiewit (Grüne). Der CDU-Antrag, einen dritten Stellvertreter zu wählen, fand keine Mehrheit in der BV Nord.