Besuche von Angehörigen sind derzeit nicht mehr möglich: Bei dem Seniorenwohnheim in Coerde, in dem mittlerweile 23 Bewohner und fünf Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert sind, handelt es sich um das Papst-Johannes-Paul-Stift der münsterischen Caritas . Eine entsprechende Meldung der Stadt Münster wurde am Dienstag von Caritas-Pressesprecher Gregor Wenzel bestätigt.

Warum die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen im Coerder Altenwohnheim in den vergangenen zwei Wochen auf fast 30 Personen angestiegen ist – vier davon sind bereits gesundet, ein Bewohner allerdings verstorben – ist laut Wenzel „völlig unklar“. Tatsache sei, dass einer der insgesamt 72 Bewohner nach einem Krankenhausaufenthalt zurückgekehrt und trotz negativen Corona-Tests vorsorglich isoliert worden sei. Einige Tage später sei er dann aber positiv getestet worden. Doch ob das zu den vermehrten Infektionen im Papst-Johannes-Paul-Stift geführt habe, lasse sich nicht sagen, so Wenzel weiter. Die Caritas hoffe auf einen möglichst baldigen Rückgang der Infektionszahlen.