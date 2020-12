Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Freitag (11. Dezember) um 16 Uhr bis Montag (14. Dezember) um 13 Uhr in ein Klassenzimmer einer Grundschule an der Königsberger Straße ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und stiegen in den Raum ein. Von der Wand entwendeten sie nach Polizeiangaben einen 75 Zoll-Fernseher mit der dazugehörigen Halterung und einen Apple-TV-Adapter. Die Einbrecher flüchteten mit der sperrigen Beute. Die Polizei ( 0251 / 27 50) bittet um Hinweise.