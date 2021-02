Angesichts der angekündigten extremen Winter-Wetterlage am Wochenende hat sich die Biologische Station Rieselfelder entschlossen, den Aussichtsturm vorsorglich ab Samstagnachmittag zu sperren. Außerdem weist sie in einer Mitteilung darauf hin, dass es in den Rieselfeldern keinen Winterdienst gibt. Vor allem auf den Stegen an der Biologischen Station müsse mit Glätte gerechnet werden.