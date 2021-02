Der Schnee verlangsamt alles

Noch immer sitzen viele fest in Münsters Norden. Doch ohne die Landwirte, die insbesondere rund um Sprakel zum Teil bis Sonntag um Mitternacht im Einsatz waren, sähe es noch ganz anders aus. Sonntagmorgen um 8 Uhr schob zum Beispiel Karl-Heinz Ontrup mit seinem Trecker schon die ersten Schneemassen zur Seite. Stefan Schulze Sprakel war stundenlang im Einsatz, zog in den Rieselfeldern mehrere Fahrzeuge raus, gestern morgen half er Helfern – dem ADAC .

In Sprakel ging es auf der Hauptstraße, auf den Nebenstraßen allenfalls bedingt. Auf der Sprakeler Wache waren seit Sonntagmorgen 9 Uhr abwechselnd stets sechs Mann vor Ort, um im Falle eines Falles schnell da sein zu können. Es habe einen Pkw-Brand gegeben und sonst nur Räumeinsätze rund um Gebäude, berichtete Löschzugführer Thomas Maciejewski . Die Sprakeler hielten zusammen, sagte Maciejewski auch mit Blick auf den Einsatz der ortsansässiger Landwirte.

Unterwegs auf den Straßen im Norden war auch der Kinderhauser Landwirt Schulze Dieckhoff. Von der Coermühle – da zog er vier bis fünf Autos raus – bis zur Hagelbachstiege, von der Kanalstraße bis zum Rektoratsweg und auch im Industriegebiet an der Coermühle räumte er. Viele Landwirte waren im Einsatz und viele waren dankbar dafür.

Münsters Norden im Schnee 1/6 bahnübergang aatal schlüppe Foto: kaj

Aa am Ashölterweg Foto: kaj

schlüppe/messingweg Foto: kaj

Jede Menge Schnee am Fuchsweg Foto: abbing

schnee am fuchsweg Foto: abbing

Schneeschippen am Hasenbusch Foto: kollmann

In Kinderhaus waren auch am gestrigen Montag viele Nebenstraßen noch nicht befahrbar, die Hauptstraßen wurden, so gut es ging, geräumt, hieß es. Ein paar Fahrzeuge freigeschleppt, sonst ganz normal, lautete die Bilanz des Kinderhauser Löschzugführers Marc Greshake.

Schneeschieben, Schnee schaufeln, Bürgersteige räumen – das war überall angesagt. Auch in Coerde sind die Nebenstraßen noch voll von den Schneemassen.