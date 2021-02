Das Storchennest auf dem „Heidekrug“ wird geputzt. Mit dem Hubsteiger begab sich Dr. Hans-Uwe Schütz von der Biologischen Station Rieselfelder am Dienstagmorgen zum Nest, um altes Nistmaterial und Sedimente zu entfernen. So kann nun wieder frisch gebalzt und gebrütet werden. In den vergangenen Tagen waren schon die ersten Anwärter für das Nest zu beobachten.