Nach der Auswertung von sichergestellten Smartphones im Zusammenhang mit einem Vorfall von Ende Januar (31. Januar) in Coerde, ist die Polizei nun auf der Suche nach einem unbekannten Fahrradfahrer. Drei Männer im Alter von 20 bis 21 Jahren hatten am Hamannplatz mit einem BMW Kavalierstarts durchgeführt, waren an Fußgängern vorbeigedriftet und mit überhöhter Geschwindigkeit durch Coerde gefahren, so der Bericht der Polizei.

Bei der Auswertung der Smartphones entdeckten die Beamten in einem Video nun einen unbekannten Fahrradfahrer. Dieser sei dem BMW auf der Straße ­Coerheide entgegengekommen, als das Fahrzeug mit etwa 90 km/h gefahren sei. Auf dem Hohen Heckenweg hätten die Beschuldigten den Pkw sogar auf über 150 Stundenkilometer beschleunigt. Eventuell erinnere der Radler sich an den Vorfall, so die Polizei. Er wird gebeten, sich unter 27 50 bei der Polizei zu melden.