Nicht erst im Mai, wie ursprünglich von der Verwaltung berichtet, sondern schon am 26. April (Montag) werden nur noch Anwohner und Landwirte mit einzelfallbezogenen Sondergenehmigungen die Coermühle nutzen können. Das teilte Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer am Freitag in einem Gespräch mit unserer Zeitung mit. Es gibt keinen Spielraum Die Sperrung erfolgt zwischen Wöstebach und Brücke in Höhe der Biologischen Station.