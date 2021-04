Auch wenn Josef Auf der Landwehr viele Jahre bei der Stadt als Fahrer von Müllwagen und Kehrmaschinen tätig war, denkt er immer wieder an seine Kindheit und Jugend zurück. Geboren in der Raphaels-Klinik, wuchs er da auf, wo heute andere Tagesurlaub machen: mitten in den Rieselfeldern. Nicht ohne Grund. Sein Großvater Josef, sein Vater Josef und seine beiden Onkel Bernhard und Josef waren allesamt im heute ausgestorbenen Beruf des Rieselwärters tätig. „Die Rieselfelder waren ein gelobtes Land“, erinnert sich Josef Auf der Landwehr. „Jeder hatte Arbeit und Essen, baute Kartoffeln an, an den Wegen standen viele Obstbäume.