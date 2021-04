Für eine deutliche Aufwertung des Spielplatzes am Hamannplatz setzen sich die Grünen und die SPD in einem Antrag in der Bezirksvertretung Nord ein. Durch die Reduzierung der Spielfläche wegen des Aldi-Neubaus sowie der umfangreichen Neugestaltung des übrigen Hamannplatzes sehen die Vertreter beider Parteien eine Neugestaltung des vorhandenen Spielplatzes an gleicher Stelle als dringend notwendig an.

Aufgrund seiner zentralen Lage im Stadtteil habe der Spielplatz laut einer Mitteilung der Antragsteller eine große Bedeutung und werde von vielen Familien sehr gut angenommen. In Coerde lebten, bezogen auf die Stadt, überproportional viele Kinder, sowohl in kinderreichen Familien als auch bei alleinerziehenden Eltern.

Die Aufwertung des Spielplatzes erachten Grüne und SPD als wichtige Maßnahme mit hohem sozialen Wirkungsgrad. „Gute bewegungsanregende Spielplätze dienen auch der Gesundheitsvorsorge“, erklärt René Stienemann (Grüne), Mitglied der Bezirksvertretung. „Es soll ein Treffpunkt für soziale Interaktion sein, die weit über das reine ,Spielen’ hinaus geht. Ein Ort, der die Motorik und Kreativität der Kinder fördert.“ Dabei soll auch die Einbeziehung der nördlich gelegenen Rasenfläche, westlich der Kirche der St.-Franziskus-Gemeinde, durch die Verwaltung geprüft werden.