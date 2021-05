Ein Kraftakt liegt hinter den Beteiligten: Eineinhalb Jahre lang arbeiteten Mitglieder zweier katholischer Großgemeinden in Münsters Norden an einer neuen Art von Kooperation. In Zeiten von Priestermangel und schwindenden Kirchenmitgliedern waren sie gehalten, Ressourcen sparend in großen Einheiten zu denken. Gleichzeitig fühlten sie sich dem Wunsch vieler Gemeindemitglieder verpflichtet, lieb gewonnene kleinteilige Strukturen im Auge zu behalten.