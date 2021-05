Die Stimmung unter den Anwohnern und landwirtschaftlichen Anliegern der gesperrten Coermühle ist aufgeladen. Das wurde bei einer digitalen Bürger-Infoveranstaltung, welche die Stadt am Montagabend abgehalten und an der zwischenzeitlich knapp 80 Interessierte teilgenommen haben, deutlich. Kritisiert wurden mehrere Aspekte: Fehlerhaftes Gutachten Mehrere Anwohner brachten an, dass das Gutachten eines Aachener Sachverständigen, welches der Sperrung der Coermühle den Weg bereitet hat, fehlerhaft sei. So sei weder die geringere Verkehrsteilnehmerzahl durch die Pandemie noch der Neubau der B 481n berücksichtigt worden, der zu einer höheren Verkehrsbelastung des Schifffahrter Damms führe.