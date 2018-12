Krippenspiel als Live-Übertragung

Mit gestrengem Blick und sehr aufmerksam verfolgt Iris Boelke das Geschehen im Scheinwerferlicht: „Ihr Schafe, ich möchte nicht, dass ihr da so einen Quatsch auf der Bühne macht.“ Das werden sie bestimmt nicht, versichern die jungen Darsteller – zumindest nicht, wenn´s drauf ankommt. Sie gehören zu dem 27-köpfigen Ensemble, das sich seit Wochen intensiv auf das aktuelle Weihnachtsspiel in der Lukas-Kirchengemeinde vorbereitet. „Breaking News on Christmas“ ist diesmal der Titel des Krippenspiels der etwas anderen Art. An Heiligabend gibt es zwei Vorstellungen, erwartet werden rund 1000 Zuschauer. Ein Besuch bei den Proben.

Pfarrer Dr. Dirk Dütemeyer hat das Stück ausgesucht. Auch er sitzt im verdunkelten Kirchenraum, gibt Anweisungen: „Maxi, könnt ihr mal nach vorn kommen, ich brauche hier alle Bühnenbauer.“ Veränderungen müssen umgesetzt werden: „Die Häuser sollten an einer anderen Stelle stehen.“ Ach ja, ohne das mehrköpfige Team der Bühnen- und Technikspezialisten geht natürlich auch nichts.

Und da ist auch noch das Vorbereitungsteam. Was ist mit Musik? „Wir haben in diesem Jahr zusätzlich einen Kinderchor mit 20 Akteuren unter der Leitung von Dr. Katharina Hucklenbroich – im Ganzen sind also 60 Personen an der Aufführung beteiligt“, zählt Dütemeyer auf.

Seit Jahren gibt es in der Lukas-Kirche zu Heiligabend ein Krippenspiel, das sich von den herkömmlichen Darbietungen grundlegend unterscheidet. Stets ist es eine Art Unikat. Diesmal „rutscht“ das Ereignis rund um die Geburt Jesu in die heutige Zeit. Im Zentrum der Handlung stehen Reporter und Kameraleute des Fernsehsenders „Monasteria“. Sie arbeiten an der Handwerker-Dokumentation „Komm, bau ein Haus“.

In diesem Zusammenhang interviewen sie auch neun Monate vor Weihnachten den Zimmermann Josef und seine Frau. „Dabei werden sie nicht nur Zeugen der Ankündigung der Geburt Jesu, sondern sie sind auch live bei den weltbewegenden Ereignissen der Heiligen Nacht in Bethlehem mit dabei“, so Dütemeyer.

Zurück zu den Proben: „Der Ersatz-Josef bitte auf seine Position“, fordert der Pfarrer in seiner Funktion als Regisseur. Ersatz-Josef? „Ja, der Darsteller kann heute nicht“, klärt der Geistliche auf. Und was passiert, wenn der „richtige“ Josef Heiligabend ausfällt? „Ein solcher Ausfall kam bislang glücklicherweise noch nicht vor. Aber auch die anderen haben die Texte eigentlich ganz gut drauf.“

Nun soll der Auftritt von Caspar, Melchior und Balthasar geprobt werden. „Wo sind meine heiligen drei Könige?“, fragt Dütemeyer. Da Caspar fehlt, übernimmt der Regisseur kurzerhand selbst die Textpassage. Und weiter geht´s. Bis zum eigentlichen Ereignis – der Geburt Jesu – sind noch ein paar Klippen zu umschiffen, kleinere Hänger inklusive. Doch bis Heiligabend sitzt alles, ist sich Dütemeyer sicher.

Seit Jahren ist die „individuelle Weihnachtsgeschichte“ Tradition in der Lukas-Kirche. Dütemeyer erinnert sich: „Das begann, als ich kam. Als ich eingeführt wurde, hatte ich den Wunsch, dass jemand ein Krippenspiel für mich initiiert.“ Gertraud Greiling habe diese Aufgabe sofort und gerne übernommen. „Die ersten Jahre haben wir das dann gemeinsam gestemmt, als Gertraud aufhörte, habe ich es eben allein gemacht – natürlich mit Hilfe vieler Teamer.“ Mit den Jahren habe sich die Aufführung immer weiter entwickelt.

Die Vorbereitungen für die Aufführungen reichen zurück bis in den Sommer. „Schon in den Sommerferien werde ich nervös, ich überlege, was man spielen kann.“ Zu dieser Zeit würden auch die ersten schon bei ihm anrufen und fragen: „Wann ist es wieder soweit, wir möchten wieder mitspielen.“ Das aktuelle Stück fand Dütemeyer in einem Buch: „Es ist ein wenig angepasst an unsere Bedürfnisse, die wir haben.“

Den Erfolg der Aufführungen – sowohl beim Publikum als auch bei den Akteuren selbst – führt der Pfarrer auf die Mischung von historischer Botschaft vor aktuellem Hintergrund zurück: Tradition trifft hier auf Moderne.