Volleyball-Spaß in toller Atmosphäre

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Besinnung, der Ruhe und der Entspannung. Doch mit der Ruhe nahmen es die Mitglieder der Volleyballabteilung des TSC Gievenbeck nicht so genau: Denn anstatt hinter dem warmen Ofen zu sitzen, kamen sie lieber in die Sporthalle, um noch vor dem großen Fest ein letztes Turnier zu spielen.

„Das Schleifchenturnier hat bei uns schon eine lange Tradition”, so Detlef Bohn­stengel-Voß, Leiter der Breitensportabteilung Volleyball. Genau könne er sich gar nicht mehr daran erinnern, wann es angefangen habe. „Es ist einfach für diejenigen gedacht, die sich vor den Feiertagen noch einmal treffen möchten, um gemeinsam aktiv zu sein.”

Überhaupt ist beim Schleifchenturnier alles ein bisschen anders: Ein Buffet ist in der Sporthalle neben der Mosaikschule aufgebaut, es gibt natürlich jede Menge Schokolade und weihnachtliche Leckereien. „Außerdem gibt es keine festen Gruppen”, so Bohnstengel-Voß. Das bedeutet, dass in jeder Runde die Gruppen neu ausgelost werden, und jeder mit jedem spielen kann. „Nach jedem Spiel kommen dann die Sieger zu mir und bekommen ein Band für das Handgelenk, daher auch der Name Schleifchenturnier.” Am Abend werde dann gezählt: „Die jeweils sechs Männer und Frauen, die die meisten Bänder am Handgelenk haben, dürfen sich dann Preise aussuchen, die gespendet wurden.”

Doch um die Preise geht es den rund 35 Teilnehmern nicht: Man merkt ihnen den Spaß in der lockeren Atmosphäre direkt an. „Es sind alles Hobbyspieler, auch wenn unsere Abteilung generell wirklich gut aufgestellt ist und auch in der Verbands- und Oberliga mitmischt.” Insbesondere die Mischung der Spieler ist für den Abteilungsleiter besonders wichtig: „Bei uns spielen Jung und Alt zusammen, Männer und Frauen, Anfänger und Fortgeschrittene.” Das mache den Spaß aus. „Natürlich haben wir im Training in der Woche feste Gruppen. Aber man kann auch mal, wenn man mehr machen will, öfters als nur mit der eigenen Gruppe trainieren.” Das gelte natürlich auch fürs Schleifchenturnier: „Bei uns sind auch Gäste willkommen, die nicht im Verein sind.