„Derzeit laufen die Ausschreibungen für die Rückbauarbeiten im Inneren der Immobilie“, sagt Anja Wengenroth, Pressesprecherin des UKM auf Nachfrage. Wann die Abrissarbeiten beginnen, vermochte sie indes nicht genau zu terminieren: „Das hängt natürlich auch davon ab, wann der Zuschlag erteilt wird.“

Noch im Februar des vergangenen Jahres hatte der zuständige Architekt Stephan Triphaus in Aussicht gestellt, dass im August oder September 2018 mit den Rückbau-Arbeiten begonnen werden könne. Entsprechend hätte es dann im Oktober des vergangenen Jahres mit den eigentlichen Rohbauarbeiten zum Seminar- und Gästehaus losgehen können.

„Wir haben aber derzeit sehr viele andere Baustellen, die uns beschäftigen“, stellt Anja Wengenroth auch mit Blick auf die Umbauarbeiten an den sogenannten „Bettentürmen“ fest und erklärt damit auch die Verzögerung. „Die Patientenversorgung geht vor.“ Es sei schön, dass das UKM seinerzeit die Möglichkeit gehabt habe, die Immobilie zu erwerben, um daraus ein Gästehaus zumachen. Aber: „Dieses Projekt hat nicht die höchste Priorität.“

Seit dem Abzug der Briten war die Zukunft des früheren Offizierskasinos zunächst ungewiss. Neben dem UKM hatte auch die Stadt Münster durchaus Interesse an der Immobilie geäußert. Doch im August 2016 verkaufte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) das frühere Casino an das UKM. Zeitweise bewirtschaftete das Gebäude auch das Unternehmen „Camelot“, dessen „Hauswächter“ in dem Ex-Casino lebten, vor einigen Monaten allerdings auszogen.

Da das Gebäude zu großen Teilen dem Denkmalschutz unterliegt,wird es im Außenbereich kaum Arbeiten geben. „Der Umbau als solches wird nach außen hin wahrscheinlich gar nicht auffallen“, prognostiziert Anja Wengenroth.

Im Erdgeschoss wird es künftig einen ausgewiesenen Seminarbereich geben. Zudem gibt es einen Speise- und einen Versorgungsbereich. Im Obergeschoss sollen 20 bis 22 Gästezimmer entstehen. Mit einbezogen wird das Dachgeschoss, das derzeit noch nicht ausgebaut ist. Das Grundstück ist etwas über 6800 Quadratmeter groß, das neue „Oxford-Forum“ wird nach seinem Umbau eine Nutzfläche von 1700 Quadratmetern haben. Der Umbau soll zwischen zwölf und 15 Monate dauern.