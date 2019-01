Mitmachen ist durchaus erwünscht

Häufig sind es die kleinen Veränderungen, die erst auf den zweiten Blick sichtbar werden und dennoch nachhaltig wirken. Wie beispielsweise die liebevoll bepflanzten Baumscheiben am sogenannten „kleinen Rüschhausweg“ im Zentrum Gievenbeks. Verantwortlich dafür zeichnet regelmäßig die „Initiative Ortskern Gievenbeck“ (IOG), die sich nun noch mehr öffnen möchte – gegenüber all denen, „die sich für den Ortskern stark machen möchten“, wie es Dr. Alfons Rensing, einer der drei Initiativ-Sprecher, formuliert. „Wir sind nicht tot, im Gegenteil: Wir leben noch.“

War der Kreis derer, die sich in der Vergangenheit aktiv an der Arbeit der Initiative beteiligten – sei es aktiv oder als Ideengeber – überschaubar, so will man nun eine noch breitere Öffentlichkeit ansprechen, wie es Verena Marx formuliert: „Wir möchten uns Ende Februar oder Anfang März treffen und dazu wollen wir die Bevölkerung Gievenbecks öffentlich einladen.“ Man wolle nicht mehr nur im „kleinen Kreis“ arbeiten, sondern so viele Menschen wie möglich über die Arbeit der IOG informieren und so eventuell zur Mitarbeit ermuntern.

Der IOG geht es dabei nicht in erster Linie um die geplante Umgestaltung der Ortsmitte durch das Planungsamt der Stadt Münster. „Dafür wissen wir zu wenig“, sagt Verena Marx. „Gleichwohl sind wir im Gespräch mit der Stadt und den dortigen Verantwortlichen. Weitere Gespräche werden folgen. Und erst dann, wenn wir weitere Einzelheiten wissen, können wir uns äußern.“

Zurück zu der eigentlichen Arbeit der IOG und dem bislang Erreichten. So sorgte die Initiative nicht nur für eine Bepflanzung der Baumscheiben, sondern regte auch für die Anpflanzung einer neuen Hecke am Super-Biomarkt an. Zudem ist der Durchgang zum Parkplatz neu beleuchtet und somit ein Angstraum beseitigt worden. „An trüben Tagen brennt die LED-Lampe den ganzen Tag“, weiß Josef Rösmann zu berichten. „Das sind dann Anregungen, die von der IOG kommen und durch die Eigentümer durchgeführt werden.“ Die neue Beleuchtung der Michaelkirche oder die bunte Neugestaltung der Begrenzungspfähle am Anfang des Rüschhauswegs sind weitere Beispiele kleiner Maßnahmen, die zu einem attraktiveren Ortskern beitragen.

Jüngste Aktion: die Beseitigung der unansehnlichen Container für Altglas und Kleinelektrogeräte vor dem Imbiss „Feuer frei“. „Aufgrund unserer Anregungen sind sie verschwunden“, weiß Alfons Rensing. Neben der optischen Wirkung macht Verena Marx auch auf einen Sicherheitsaspekt aufmerksam: „Es war eine absolute Sichtbeeinträchtigung für Verkehrsteilnehmer, die aus dem Rüschhausweg ausfahren wollten. Die haben kaum etwas davon gesehen, was hinter den Containern passierte.“

Mit der Beseitigung der Container einhergehend, stellt die IOG nun auch eine weitere Bepflanzung der dort befindlichen Baumscheiben in Aussicht. Marx: „Das vermittelt doch einen ganz anderen Eindruck für jemanden, der nach Gievenbeck hineinfährt.“

Womit die IOG auf weitere geplante Projekte aufmerksam macht: So gibt es beispielsweise laut Rensing im Radius von 500 Metern zum Ortskern 42 Stromkästen, die man durch eine farbliche Umgestaltung deutlich attraktiver mach möchte. „Mit den Besitzern haben wir schon Kontakt aufgenommen.“ Finanziert werden könnte das unter anderem durch (neue) Sponsoren.

Unter anderem könnte die IOG auch auf Fördermittel vom Land hoffen. Diesbezüglich würde die Landtags-abgeordnete Simone Wendland bestimmt einige Tipps parat haben. Die CDU-Politikerin hat nämlich ihren Wunsch nach den Teilnahme an der öffentlichen Sitzung der IOG bekundet. Wann diese stattfindet, ist derzeit noch nicht endgültig terminiert. „Wir werden es aber zeitnah bekannt geben. Und dann sind alle am Ortskern Gievenbecks interessierten Bürger eingeladen, so Josef Rösmann abschließend.