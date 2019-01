Pionierarbeit für Münster geleistet

40 Jahre gebundener Ganztag in der Wartburg-Grundschule und damit einhergehend ein neues Schulkonzept, das sich in eben diesen vier Jahrzehnten etabliert hat. Was ist da passender, als dieses Jubiläum mit 40 Veranstaltungen über das ganze Jahr zu feiern? Über den Wandel zur gebundenen Ganztagsschule (alle Schüler nehmen an den Ganztagsangeboten teil) sprach Redakteur Kay Böckling mit Schulleiterin Gisela Gravelaar.

Frau Gravelaar, 40 Jahre gebundener Ganztag an der Wartburgschule. Können Sie etwas zu den Anfängen sagen?

Gravelaar: Also, 1979 ist die erste Ganztagsklasse an den Start gegangen. Damals gab es zwei Schulstandorte. Der „normale“ Halbtag fand am Coesfelder Kreuz statt, der gebundene Ganztag in einem Container an der Michaelschule. Die gesamte Entwicklung der gebundenen Ganztagsschule samt des neuen Schulkonzepts hat unter Gertraud Greiling stattgefunden. Gisela Gravelaar. Foto: Kay Böckling

Was gab den Ausschlag für die Einführung des gebundenen Ganztags?

Gravelaar: Es war eine besondere Zeit. Ich weiß nicht, wie alt Sie damals waren?

Ich verrate es ausnahmsweise: elf

Gravelaar: Dann waren Sie elf Jahre alt. Vielleicht können Sie sich ja erinnern. Es war die Zeit der Frauen-, der Studenten- oder der Friedensbewegung. Es war die Zeit der antiautoritären Erziehung und ging darum, dass Kinder mit ihren Bedürfnissen mehr in den Blick genommen werden sollten. Das war die Gesamtsituation. Es gab die Aufbruchstimmung: „Wir wollen die Dinge verändern!“

Aber was hat das mit dem gebundenen Ganztag und einem neuen Schulkonzept zu tun?

Gravelaar: Dazu muss man die damaligen Rahmenbedingungen kennen. Damals gab es hier ein Obdachlosengebiet. Toppheide war der Begriff für Obdachlose. Es gab viele ausländische Kinder. Auf der anderen Seite Gievenbecks gab es die Anbindung an die Universität mit den akademischen Familien. Die Kinder beider Gruppen trafen morgens in der Schule zusammen. Die Roma-Kinder kamen dann irgendwann nicht mehr zur Schule. Und in dem Zusammenhang spielt die damalige Zeit eine besondere Rolle; wie gesagt: Kinder ernst nehmen.

Ja und?

Gravelaar: Die betreffenden Kinder erzählten, dass sie Angst hätten, in die Schule zu gehen, erzählten von schlechteren Chancen, schilderten ihre Außenseiterrollen. Das war der Grund warum Gertraud Greiling sagte: „Wir müssen eine andere Schule haben.“ Und eben das passte dann wieder in besagte Zeit, in der das alles genährt wurde.

Was bedeutet eine „andere Schule“?

Gravelaar: Eine Schule, in der die Kinder mehr wahrgenommen werden, in der die Bedürfnisse von Kindern ernst genommen werden und in der vor allem die Individualität des Kindes gesehen wird. Das Leitziel war: Jedes Kind muss erfolgreich sein können.

Der gebundene Ganztag war in Münster seinerzeit Neuland . . .

Gravelaar: Das ist richtig: In Münster war es die erste Ganztagsschule. Und ich erinnere mich, dass es einen riesigen Aufschrei im früher konservativen Münster gab.

Warum?

Gravelaar: Einige glaubten, dass die Kinder durch den Ganztag von ihren Familien entfremdet würden. Auf der anderen Seite gab es aber auch Befürworter.

Mit dem gebundenen Ganztag gab es auch ein neues Konzept. Erläutern Sie dies doch bitte in wenigen Sätzen.

Gravelaar: Das „Duzen“ in der Schule, es gab ganz andere Leitziele, wie beispielsweise die Rhythmisierung: Auf Anspannung folgt Entspannung. Das selbstbestimmte Lernen stand und steht im Vordergrund. Es gab keinen Stundenplan, sondern einen Rahmenplan. Es gab damals wie heute noch keinen Stundenplan, bei dem die Fächer nacheinander abgearbeitet wurden. Und es gab Mittagessen in der Schule.

:

Wo kam das Essen her?

Gravelaar: Das ist hoch interessant: Barbara Kamenz, heutige Inhaberin der Stattküche, hatte ihre Kinder bei uns im Ganztag. Sie fing an, für diese Ganztagsschule zu kochen. Später hat sich das zu der heutigen Größe entwickelt. Die Stattküche beliefert uns auch heute noch.

Mit dem Umzug an den Toppheideweg 1996 erfolgte sukzessive auch die Zusammenlegung der beiden Schulformen zum kompletten gebundenen Ganztag. Dieses Konzept greift bis heute?

Gravelaar: So ist es. Alle unserer 390 Kinder besuchen diesen Ganztag. Wir sind eine Konzeptschule mit einer ganz eigenen Struktur, einer ganz anderen Pädagogik – mit einer ganz eigenen Vorstellung davon, wie Kinder sich entwickeln und lernen können.

Ein Punkt dabei ist das jahrgangsübergreifende Lernen. Was bedeutet das?

Gravelaar: Der erste und zweite Jahrgang lernen zusammen sowie die dritten und vierten Klassen.

Und es gibt keine Noten, sondern Beurteilungen. Wie kommen die Kinder bei einem Wechsel auf eine weiterführende Schule mit der Veränderung klar, wenn sie plötzlich benotet werden?

Gravelaar: Zunächst einmal richten wir uns nach den Lehrplänen des Landes, alle Kinder lernen das, was man an Grundschulen lernen muss. Dadurch ist die Anschlussfähigkeit gegeben. Und nun zur Frage: Kinder sind unglaublich anpassungsfähig, sie wechseln auf eine andere Schule, werden benotet und wissen anschließend auch, wie es ist, für eine Note zu lernen.