Radler und Fußgänger in Gefahr

Die ausgewaschene Rotmarkierung auf dem Boden mit den zahlreichen Rissen zeigt: Dies ist ein Radweg, der von Ackermann über den Marktkauf und an der Oxford-Kaserne vorbei Richtung UKM und Alt-Gievenbeck führt. Er darf sogar in beiden Richtungen befahren werden, ist aber auch der einzige Weg für Fußgänger an der vielbefahrenen Roxeler Straße und sogar ein ausgewiesener Weg für Reiter.

Kaum zu glauben, was sich auf diesem schmalen, aber gerade auch durch die neuen Baugebiete noch stärker als bisher genutzten Radstreifen so alles knubbelt. Unfälle und gefährliche Beinah-Zusammenstöße sind die Folge. Das zeigte jetzt auch ein Ortstermin mit Vertretern der SPD West und des ADFC. Es ist verdammt eng, man wird von einigen Radfahrern haarscharf und erst im letzten Moment umfahren, die nicht gerade langsam unterwegs sind. Vor allem vor dem Hintergrund, dass aus der ehemaligen Oxford-Kaserne bald ein Wohnquartier mit Tausenden neuen Einwohnern entstehen soll, sind die Forderungen der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Münster-West nach einem zusätzlichen Radweg klar. „Die Zustände sind unhaltbar“, betont Beate Kretzschmar, stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende der SPD-West. „Wir fordern die Verwaltung auf, auf der stadteinwärts führenden Seite der Roxeler Straße vom Dingbängerweg bis zur Albert-Schweitzer-Straße schnellstmöglich einen Radweg zu bauen.“ Es sei einfach schon zu viel passiert und es dürfe nicht noch mehr passieren.

Udo Puteanus vom ADFC bemängelt, dass es sich spätestens mit der Umgestaltung der Kaserne in Wohnraum nicht mehr um eine außerstädtische Fläche handele, sondern dann um eine innerstädtische: „Und dort ist ein Radwegstreifen in beiden Richtung gar nicht zulässig.“ Der Fahrradexperte runzelt auch die Stirn, wenn er daran erinnert, dass der bisherige Radweg Bestandteil des 2016 vom Rat beschlossenen Velo-Routen-Konzepts sein soll und damit die Hauptverbindung ins westliche Münsterland.

Durch die für Radfahrer ungünstige Ampelschaltung, unsichere Querungen (Autofahrer rechnen nicht damit, dass Radfahrer aus beiden Richtungen kommen), den Zustand und die Enge des Streifens könne man den bisherigen Radweg eigentlich nur vorsichtig und mit vielen Abstrichen nutzen. „Auf diese Weise wird es schwierig, Autofahrer zum Umstieg auf das Fahrrad zu überzeugen“, kritisiert SPD-Ratsfrau Doris Feldmann, „obwohl das ja eigentlich gerade auch von der Stadt Münster angestrebt wird“. „Auch neue Technologien wie E-Bikes, Pedelecs und Lastenräder erforderten mehr Platz für Begegnungsverkehr, für den der bestehende schmale Radweg nicht hinreichend ist.“

Beate Kretzschmar weiß, dass für mehr Sicherheit auch ein wenig Geld erforderlich ist: „Es müssten für den zusätzlichen Radweg zwei neue Brücken über die Aa und den Gievenbach gebaut werden.“ Aber das lohne sich allemal, betont auch Bezirksvertreterin Elke Kraut-Kleinschmidt, die in Roxel wohnt und den Weg häufig nutzt. „Gerade auch für Kinder und Jugendliche, die morgens zur Mosaik-Schule oder zum Stein-Gymnasium radeln, oder nachmittags zu Sportveranstaltungen oder zum Reiten ist der bisherige Radweg viel zu gefährlich.“

Udo Puteanus ärgert sich auch darüber, dass mit der Einrichtung des Haltepunktes Roxel eigentlich das Radnetz von dort aus verbessert werden sollte: „Das ist aber überhaupt nicht der Fall.“