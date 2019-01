Fahrradwerkstatt: Erhalt in Sicht

Die ersten vorbereitenden Arbeiten für die Umgestaltung der ehemaligen Oxford-Kaserne laufen, die Stadt räumt bekanntlich die Baufelder. Und es tauchen bereits die ersten Ideen auf, welche Einrichtungen im neuen Oxford-Quartier eine neue Heimat finden könnten. So regten die Grünen in der Bezirksvertretung Münster-West jüngst an, die internationale Fahrradwerkstatt in Regie des Integrationsforums Münster (IFM) dort est zu etablieren. Die Verwaltung der Stadt Münster kann diesem Vorschlag durchaus etwas abgewinnen.

Das geht zumindest aus einem Zwischenbericht des Amts für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung hervor. Und das Fachamt hat auch schon eine Idee, wo die betreffende Fahrradwerkstatt, die aktuell noch in einer ehemaligen Fahrzeughalle am Rande des Oxford-Areals untergebracht ist, künftig ein neues Zuhause haben könnte: „Im zentralen Bereich des Oxford-Quartiers sollen im sogenannten Uhrenturmgebäude gemeinwohlorientierte Angebote gebündelt werden.“ Sofern dort Flächen im erforderlichen Umfang bereitgestellt werden könnten, sei dort – aber auch an anderen Standorten im Quartier – die Errichtung einer Fahrradwerkstatt denkbar.

Das Konzept der Fahrradwerkstatt: Gespendete Fahrräder werden Flüchtlingen zur Verfügung gestellt und von ihnen selbstständig – bei Bedarf mit Hilfe eines Fachmanns – repariert. Sie haben dann die Möglichkeit, die Räder auf Dauerleih-Basis zu nutzen.

Laut Antrag der Grünen haben bisher etwa 150 Frauen Radfahren gelernt und rund 1500 Räder seien gespendet und an Flüchtlinge – darunter viele Kinder – weitergegeben worden. Die Arbeit des IFM sei daher weiter zu unterstützen.

Wie das Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung schreibt, sei die dauerhafte Einrichtung einer integrativen Fahrradwerkstatt wohnverträglich, mit den getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplans grundsätzlich vereinbar „und auch städtebaulich als Beitrag zur beabsichtigten Nutzungsmischung zu begrüßen“.

Wie die Grünen, so verweist auch das Fachamt auf das bislang schon bestehende Angebot des Integrationsforums Münster und macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass auch das „Kommunale Integrationszentrum“ der Stadt Münster die bisherigen Aktivitäten des Vereins in einer Stellungnahme gewürdigt habe und eine entsprechende dauerhafte Einrichtung im Oxford-Quartier ausdrücklich begrüße.

Ein endgültiges „Ja“ zur Fahrradwerkstatt ist die Antwort aus dem Fachamt allerdings noch nicht. Denn – und auch darauf verweist die Verwaltung – die Entwicklung des Oxford-Quartiers sei der eigens gegründeten städtischen Gesellschaft „Konvoy GmbH“ übertragen worden. „Die Umsetzbarkeit des Antrags ist somit durch die Konvoy – in Abstimmung mit den zuständigen städtischen Dienststellen – zu prüfen“, heißt es im Zwischenbericht. Und abschließend: „Für die Prüfung sind genaue Angaben zum Flächenbedarf und sonstigen baulichen Voraussetzungen nachzureichen.“