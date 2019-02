Zwölf Straßen, zwölf Vorschläge

In diesem Zusammenhang kommt jetzt eine Anregung der SPD aus dem Jahr 2017 zum Tragen, die von der Bezirksvertretung Münster-West – nach teils hitziger Diskussion – mehrheitlich beschlossen wurde. Demnach sind bei der Benennung von Straßennamen nach Personen im Stadtbezirk West künftig so lange Frauennamen zu wählen, bis „beide Geschlechter gleichermaßen repräsentiert sind“. Dieser Beschluss soll jetzt greifen.

Das Vermessungs- und Katasteramt hat eine Liste erstellt, die die Straßen im Oxford-Quartier und deren künftige Bezeichnung beinhaltet. Und auch dort kommt eine Idee der Sozialdemokraten aus dem Jahr 2017 zum Tragen. Die SPD schlug in der damaligen Mai-Sitzung nämlich vor: „Die Straßen im neu zu entwickelnden Oxford-Quartier werden nach weiblichen Opfern von Krieg und Gewalt benannt.“

Diese nun vorliegende Liste ist allerdings nicht in Stein gemeißelt, sie dient als Diskussionsgrundlage. Amtsleiter Michael Tegtmeier fragt die Mitglieder der Bezirksvertretung (BV) Münster-West nämlich, ob sie die Vorschläge teilen können oder ob andere Namen in Betracht kommen.

An einer Bezeichnung dürfte allerdings nicht gerüttelt werden: Die Straße, die das ehemalige Kasernen-Areal über „Bernings Kotten“ erschließt, soll künftig Henriette-Hertz-Weg heißen. Dieser Name hätte eigentlich bereits im Mecklenbecker Neubaugebiet am ehemaligen Beresa-Gelände zum Tragen kommen sollen. Allerdings entschied sich das Stadtbezirksparlament seinerzeit – diesmal auf Initiative der CDU-Fraktion und nach ebenfalls kontroversen Diskussionen –, den „Henriette-Hertz-Weg“ durch ‚Reinhard-Klose-Weg“ zu ersetzen. Gleichzeitig verpflichtete sich die BV aber in der gleichen Sitzung dazu, „die nächste Straße nach Henriette Hertz“ zu benennen – wie jetzt im Oxford-Quartier der Fall.

Um die in der Bezirksvertretung verabschiedeten Vorgaben umzusetzen, „schlage ich den Namen Henriette-Hertz-Weg und elf Namen von jüdischen Frauen aus Münster, die im KZ ermordet wurden, zur Benennung vor“, schreibt Tegt­meier. Die Kaserne sei in den Jahren 1934 bis 1936 errichtet worden. Die aus dieser Zeit erhaltenen Gebäude gehörten zur „NS-Architektur“ und „die zwölf Straßennamen in diesem Gebiet erinnern an Menschen, die Opfer des NS-Regimes geworden sind“, so der Fachamtsleiter.

Die Vorschläge für die Namen haben laut Tegtmeier auf Anfrage der Verwaltung die Autorinnen des Buches „Jüdische Familien in Münster 1918 – 1945“, Gisela Möllenhoff und Rita Schlautmann-Overmeyer, gemacht. Zwei Straßen könnten nach den Familien Gumprich und Simons benannt werden, weil ganze Familien, Eltern mit ihren Kindern, im KZ ermordet wurden.