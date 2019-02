Auf durchweg positive Resonanz stoßen die Vorschläge der Stadtverwaltung zur Benennung von Straßen im Oxford-Quartier speziell nach Frauen bei SPD , Grünen und Linken in der Bezirksvertretung Münster-West. „Noch nie wurde in Gievenbeck eine Straße nach einer Frau benannt“, begründet die Fraktionsvorsitzende der SPD, Beate Kretzschmar , den Vorstoß aus dem Jahr 2017.

Weiter schreibt die Sozialdemokratin: „Hingegen gibt es viele Straßennamen, mit denen Männer geehrt werden. So kann mit diesen Straßennamen zum einen an die NS-Vergangenheit des Ortes Oxford-Kaserne erinnert werden. Zum anderen wird durch die weiblichen Namen deutlich gemacht, wie sehr sonst die Namensgebung männlich dominiert ist.“

Anke Pallas, Fraktionschefin der Grünen, freut sich über die Vorschläge, die auf Anfrage der Verwaltung die Autorinnen Gisela Möllenhoff und Rita Schlautmann-Overmeyer gemacht haben: „Es sind Lehrerinnen, Erzieherinnen, Sportlerinnen, Hausfrauen, die in Deutschland enteignet und ermordet wurden. Irma Gumprich etwa besaß ererbtes Ackerland in Gievenbeck, das sie wegen staatlicher Auflagen billig verschleudern musste.“

Die Hauptstraße durchs Quartier und der zentrale Platz sollen nach den Familien Gumprich und Simons benannt werden, die mitsamt ihren Kindern, sofern sie die Deportation überlebt hatten, in den Konzentrationslagern Auschwitz, Buchenwald und Dachau ermordet wurden.

Hannes Draeger, Mitglied der Partei „Die Linke“ in der BV West, hofft, dass der Vorschlag der Verwaltung bald umgesetzt werden kann, die im Laufe des Jahres 2019 mit ersten Bauanträgen rechnet. „Gerade in Zeiten, in denen führende AfD-Funktionäre den Nationalsozialismus als ,Vogelschiss der Geschichte´ verharmlosen, brauchen wir eine Stärkung der lokalen Erinnerungskultur.“