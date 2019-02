Die neuen Stars der KG Soffie

Bei der Akteursvorstellung zu Beginn der Session hatten sie bereits die Herzen der vielen Zuschauer gewonnen. Nun steht eine ganz besondere Aufgabe bevor: die „Minis“ eröffnen die große Gala, bei der am 8. Februar (Beginn: 19.11 Uhr) im Sportpark des 1. FC Gievenbeck die „Goldene Soffie“ an Thorsten Brendel verliehen wird.

Tänzerisch ist die KG Soffie ohnehin gut aufgestellt. Seit der Gründung der Gievenbecker Karnevalsgesellschaft im Jahr 1982 gibt es bereits das 1. Gievenbecker Tanzkorps, das stets bunte Showtänze und beeindruckende Gardetänze präsentiert. Für Auftritte zu späterer Stunde gibt es die „Stadtmädchen“, die mit einstudierten Choreographien glänzen können. Nun gibt es mit den „Minis“ auch eine Tanzgarde für die ganz jungen Tänzerinnen.

„Wir hatten immer wieder Anmeldungen von kleinen Kindern für das 1. Gievenbecker Tanzkorps“, erklärt Martina Hestert , die Obfrau bei der KG Soffie für die Tanzgarden. Einige waren jedoch einfach noch zu jung für das Tanzkorps. Aber sie sind genau richtig für die „Minis“. „Wir wollen den Nachwuchs fördern“, sagt Trainerin Rina Pasquariello.

Und dabei gibt es gehörige Schützenhilfe vom 1. Gievenbecker Tanzkorps. Drei von deren Tänzerinnen sind nämlich zugleich Co-Trainerinnen bei den „Minis“: Sophia Federer, Cinzia Falcone und Kathrin Krom. Die drei sind routiniert, sie zeigen den Kindern die Schritte und treten auch mit auf: Das hilft prima gegen Lampenfieber.

Die ganz jungen Nachwuchs-Karnevalistinnen sind mit viel Freude bei der Sache. „Sie haben Spaß. Man merkt die Euphorie“, meint eine Mutter. Die Kinder würden „mit Leib und Seele“ gerne tanzen. Und das merkt auch das Publikum bei den Auftritten. „Die Minis kommen sehr gut an“, sagt Martina Hestert erfreut.

Andere Karnevalsgesellschaften sind schon auf sie aufmerksam geworden. So hat der Coerder Carnevals-Club (CCC) die jungen Damen für ihre Gala-Prunksitzung zum 50-jährigen Bestehen des „Mückenstich“-Ordens am 9. Februar im Begegnungszentrum Meerwiese engagiert (Beginn. 19.11 Uhr). Aber auch die KG Soffie setzt die neue Tanzgarde noch für weitere Termine ein, wie etwa bei den vielen Besuchen in den Seniorenheimen zum Ende der Session hin.

Hier wie dort werden die „Minis“ ihren Showtanz zeigen, den sie unter dem Motto „Häschenparty“ präsentieren. Die lustigen Hasenkostüme haben die Eltern angefertigt.

Jeden Montag wird für die Auftritte geprobt – in Räumlichkeiten der Oxford-Kaserne, die einfach ideal für die neue Tanzgarde sind. Nach der Session ist übrigens vor der Session. Bereits nach den Osterferien werde wieder für die nächste fünfte Jahreszeit trainiert, sagt Martina Hestert. Und dafür werden neue junge Tänzerinnen ab fünf Jahren gesucht. Infos gibt es bei Martina Hestert unter ✆ 02 51 / 86 90 80.