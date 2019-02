Neue Mitarbeiterin und Struktur

Dort macht man sich schon heute fit für die Zukunft, erweitert die Büro-Zeiten und stellt sogar eine zusätzliche Gemeindesekretärin ein. Über die Veränderungen sprach unser Redakteur Kay Böckling mit Pfarrer Dr. Dirk Dütemeyer sowie den Gemeindesekretärinnen Barbara Trubel und (der neuen Mitarbeiterin) Petra Gondermann.

Herr Dütemeyer, Sie haben die Bürozeiten erweitert. Aus welchem Grund?

Dütemeyer: Mit 7400 Gemeindegliedern sind wir eine ziemlich große Gemeinde. Es war seit jeher der Wunsch, dass man regelmäßig jeden Tag einen Mitarbeiter der Gemeinde erreicht. Ich halte es für wichtig, dass man auch abgesehen vom Pastor eine Anlaufstelle hat. Bislang waren wir aber bezüglich der Ausstattung und des Personals nicht in der Lage zu sagen: „Ja, das können wir leisten.“

Warum nicht?

Dütemeyer: Wir haben gemerkt, dass Frau Trubel sehr oft Überstunden machen musste, weil sonst nicht zu leisten war, was an Arbeitsvolumen hier tagtäglich anfiel – und anfällt.

Frau Trubel, wie viele Mehrstunden haben Sie nun durch die Umstellung?

Trubel: Eigentlich nur zwei Stunden. Das hängt aber damit zusammen, dass ich neben der halben Stelle in der Lukas-Gemeinde auch eine halbe Stelle in der Markus-Gemeinde in Kinderhaus habe. Mehr geht dann nicht.

Früher waren die Öffnungszeiten des Gemeindebüros uneinheitlich. Und jetzt?

Dütemeyer: Es war früher kompliziert, den Menschen zu vermitteln, wann sie sich im Büro melden können, mal vormittags, mal nachmittags. Das war schwer. Das haben wir jetzt einfach umgestellt: jeden Tag von zehn bis zwölf, plus donnerstags zur Marktzeit von 15 bis 17 Uhr. Und das kann man den Menschen besser vermitteln.

Welche Arbeit fällt denn täglich in einem Gemeindebüro an?

Trubel: Zum Beispiel die gesamte Abwicklung des Konfirmanden-Unterrichts – von der Einladung der Kinder bis hin zur Erstellung der Urkunden für die eigentliche Konfirmation. Dann ist da die gesamte Kommunikation: Anrufbeantworter anhören oder Mails abrufen.

Gondermann: Dann gibt es verschiedene Anfragen wie beispielsweise für Patenscheine oder Tauftermine. Vieles wird hier aufgefangen, was eigentlich Fragen an die Pfarrer sind. Einiges kann man sofort klären, anderes wird weitergereicht. Wichtig: Hier laufen alle Amtshandlungen zusammen: Sterbefälle, Konfirmation, Trauungen oder Taufen. All das wird hier koordiniert und in den Kirchenbüchern dokumentiert. Diese Kirchenbücher spiegeln so die gesamte Historie der Kirchengemeinde wider.

Wo waren Sie früher beschäftigt?

Gondermann: Ich war fünf Jahre im Gemeindebüro in Nordwalde-Altenberge und habe dort die gleiche Tätigkeit gemacht.

Dütemeyer: Wir sind froh, dass wir mit Frau Gondermann jemanden gefunden haben, der hier gut hereinpasst, weil sie in genau dieser Gemeindebüro-Arbeit eine fünfjährige Erfahrung mitbringt – und damit den Umgang mit der Gemeinde kennt. Das ist ja auch eine soziale Kommunikation, die hier stattfindet. Hier kommen beispielsweise auch gerne mal ältere Gemeindeglieder hinein, die einfach nur ein wenig Kontakt suchen, auch das Gespräch.

Andere Gemeinden sind gezwungen zu sparen, Sie expandieren. Wie wird das finanziert?

Dütemeyer: Ich sagte ja, dass wir 7400 Gemeindeglieder haben. Im Regelfall geht die Landeskirche von einem Schlüssel von 3000 Gemeindegliedern pro Pfarrer aus. Und aus diesem Schlüssel werden die Haushalte aufgestellt. Das ermöglicht es uns in der aktuellen Phase, die Dinge auf sichere Füße zu stellen. Zum anderen finden wir es wichtig, präsent und für die Gemeinde erreichbar zu sein. Das zahlt sich dann auch durch die Bindung an die Gemeinde aus. Es festigt den Kontakt, und das tut uns richtig gut.

Das heißt, dass die zusätzliche Stelle durch die Lukas-Gemeinde und nicht durch die Landeskirche finanziert wird?

Dütemeyer: Genau: Alle Dienste müssen die Gemeinden selbst tragen. Das gilt auch für den Pastor oder den Küster.

Mit Blick in die Zukunft und den Bau des neuen Kirchenzentrums in der Oxford-Kaserne wird die Arbeit mehr. . .

Dütemeyer: Auch das stimmt. Es wird eine Menge Arbeit anfallen, wenn sich das Ganze erst einmal richtig in Bewegung setzt. Noch können wir das nicht abbilden. Aber wir haben schon jetzt die Möglichkeit, die Arbeit hochzufahren. Wir können einiges vorbereiten.

Die letzte Frage geht an die „Neue“: Wie haben Sie sich eingelebt?

Gondermann: Die technische Ausstattung ist hier wirklich gut, ebenso wie die Kommunikation untereinander. Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben und freue mich auf viele weitere Kontakte zu den Gemeindegliedern und Ehrenamtlichen.