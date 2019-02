Warmlaufen für die große Gala der KG Soffie von Gievenbeck am Freitagabend. „Wir haben ausverkauftes Haus“, sagt Christian Hestert, Präsident der Karnevalisten, beim gemütlichen Plausch im Hotel-Restaurant Bakenhof. Das freut den Stargast natürlich: Schlagersänger Patrick Lindner ist gespannt auf seinen Auftritt im Gievenbecker Sportpark. Auch wenn seine Präsentation eher in einem „intimen Rahmen“ stattfindet.

„Es kommt eigentlich gar nicht darauf an, wie viele Zuhörer da sind. Egal ob 500, 1000 oder 10 000 – wichtig ist, dass die Stimmung stimmt, dass die Leute gut unterhalten werden. Da macht es mit 25 Menschen genauso viel Spaß, wie bei mehreren Tausend“, sagt der Künstler mit Wohnsitz in München, der so gar keine Allüren aufweist, bodenständig daherkommt.

Untergebracht ist er seit Donnerstagabend im Bakenhof. „Nein, einen solch prominenten Gast hatten wir bislang noch nicht“, sagt Inhaber Jürgen Twent bescheiden. Und er fügt leise an: „Wir sind ja auch kein Riesenhotel mit großem Wellnessbereich.“ Wieder reagiert der Schlagerstar sehr sympathisch: „Das ist uns oft lieber als alles andere. Wir fühlen uns hier ausgesprochen gut aufgehoben.“

Insgesamt hat Lindner nach eigenem Bekunden ein Faible für Münster: „Eine wahnsinnig schöne, eine sehr sympathische Stadt. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich mal wieder die Gelegenheit hatte, nach Münster zu kommen. Es ist immer wieder eine Reise wert.“ Nicht nur seine Konzerte führten ihn häufiger in die Westfalenmetropole. Auch sein Kollege und Freund Roland Kaiser lebt hier: „Das war auch häufiger Grund für eine Stippvisite.“ Ehrensache, dass er seinen Kumpel auch diesmal wieder besuchte.