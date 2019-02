CDU-Vorstand bleibt im Amt

Im Amt bestätigt wurde der Vorstand der CDU-Ortsunion Gievenbeck bei einer Mitgliederversammlung, teilt die Partei mit.

„Ich freue mich auf die weitere Arbeit mit diesem Vorstand für Gievenbeck“, kommentierte der alte und neue Vorsitzende Alfons Neuhaus seine mittlerweile dritte Wiederwahl. Als seine Stellvertreter wurden Peter Hamann , Thomas Lilge und Veronika Güttler bestätigt.

In seinem Rechenschaftsbericht blickte Neuhaus auf zwei erfolgreiche Jahre zurück. Die Neugestaltung der Ortsmitte, das Baugebiet Oxford-Kaserne, der öffentliche Nahverkehr und die Mobilität, aber auch das Angebot an Sportstätten seien besonders wichtige Themen gewesen, heißt es in der Mitteilung weiter. Mit Richard Halberstadt als Ratsherr und den beiden Bezirksvertretern Peter Hamann und Thomas Lilge habe Gievenbeck eine starke Stimme in den politischen Gremien. „So konnten drei wichtige Projekte für Gievenbeck im aktuellen städtischen Haushalt verankert werden“, unterstrich Neuhaus.

Bürgergespräch

Leitendes Prinzip der Ortsunion sei der direkte Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. „Daher laden wir zu einem offenen Bürgergespräch zu aktuellen Entwicklungen in Gievenbeck am 12. März um 19.30 Uhr ins Fachwerk ein“, so Neuhaus.

Weitere Vorstandsmitglieder wurden Mechthild Neuhaus und Sandra Korkowsky als Schriftführerinnen, Dr. Martin Lücke und Werner Barkmann als Schatzmeister sowie Dr. Veit Christoph Baecker, Detlev Bohnstengel-Voss, Norbert Kreuzheck, Rosi Nenz, Johannes Plemper, Richard Terborg, Friedel Wernsmann, Elisabeth Westrup und Silvia Zamoski als Beisitzer.