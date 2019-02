Erneut Kellerbrand in Senioren-Wohnanlage

Zu einem Kellerbrand in der Senioren-Wohnanlage Lukas-Zentrum wurde am Sonntagabend um 20.30 Uhr die Feuerwehr an den Rüschhausweg 17 gerufen. Rauch drang dort aus einem Kellerschacht. Zuvor vorher habe es geknallt, so eine Bewohnerin der Anlage zu unserer Zeitung.

Beim Eintreffen der Löschkräfte „war außerhalb des Gebäudes starke Rauchentwicklung wahrnehmbar“, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. In den angrenzenden Innenräumen gab es eine „leichte Verrauchung“. Von der Tiefgarage aus nahm ein Löschtrupp unter Atemschutz die Brandbekämpfung auf. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde der Brand von zwei Kellerparzellen entdeckt, bekämpft und letztlich gelöscht.

Es war im Keller so heiß, dass sich der Strom abschaltete, so die Feuerwehr. Zudem war der Schieber der Gasleitung durch die Wärme „leicht undicht“ geworden. Daher wurden Gaszufuhr und Heizungsanlage durch die Feuerwehr abgeschaltet. Inzwischen hatte laut Feuerwehr ein anderer Einsatztrupp die Bewohner aufgefordert, wieder in die 52 Wohnungen der Anlage zurückzukehren. Durch die geöffneten Wohnungstüren drang der Rauch nun aber auch in die Zimmer ein. Mit zwei Hochleistungslüftern wurde der Rauch aus den Flurfenstern gedrückt. Anschließend konnten die Flure rauchfrei gehalten werden, heißt es weiter.

Niemand verletzt

Vorsorglich waren der Notarzt sowie eine Betreuungseinheit von Hilfsorganisationen und ein Stadtwerke-Bus zur Unterbringung bei einer Räumung des Gebäudes angefordert worden. Diese Kräfte wurden aber letztlich nicht benötigt. Im Einsatz waren die Löschzüge 1 und 2 der Berufsfeuerwehr und der Löschzug Gievenbeck sowie die Betreuungseinheit. Der Einsatz dauerte vier Stunden. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf eine fünfstellige Summe. Verletzt wurde niemand.

Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Vieles deute inzwischen auf fahrlässige Brandstiftung hin, so die Polizei-Pressestelle.

Heizung kalt

Für die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnanlage brachte der Brand auch noch am Montagmorgen Unannehmlichkeiten: Wasser, Strom und Gas waren nämlich weiterhin abgestellt, und damit blieb auch die Heizung vorerst kalt. Für die Menschen in der Wohnanlage weckte der Brand unangenehme Erinnerungen: 2010 hatte es dort im Keller schon einmal gebrannt.