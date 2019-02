Sieben Etagen als „Eingangstor“

Zwei siebenstöckige Gebäude sollen den Übergang vom „Grünen Trichter“ auf dem Areal der ehemaligen Oxford-Kaserne zur Bebauung durch die Wohn- und Stadtbau markieren.

So sieht es der Siegerentwurf des Kölner Architekturbüros „3pass-Architekten- Stadtplaner“ vor. In der letzten Woche waren die Siegerentwürfe des von der Wohn- und Stadtbau ausgeschriebenen Architektenwettbewerbs für das „städtische“ Baugebiet im Bereich der Oxford-Kaserne ermittelt worden. Gestern wurden sie vorgestellt. Den zweiten Platz für die Gestaltung des Teilgebietes südlich des „Grünen Fingers“ errang das Ahauser Architekturbüro Farwick und Grote. Anerkennung wurde zudem den Planungen des münsterischen Architekturbüros Behet Bondzio ausgesprochen.

Die Siegerplanung sieht auf einer Fläche von 11 000 Quadratmetern die Schaffung von 160 Wohnungen vor. Neben den beiden siebengeschossigen Bauwerken sind noch sieben kleinere Häuser geplant. „Jedes Gebäude hat seine spezifische Position in dem Quartier“, betonte Robin Denstorff , Stadtbaurat und Jurymitglied bei der Präsentation des Siegerentwurfes.

Auftakt

„Ein klar erkennbarer Auftakt für, beziehungsweise ein Eingang in das neue Quartier“ sei durch die Planungen des Kölner Büros gegeben, heißt es in der Jury-Beurteilung. Und weiter: „Die Gebäude bilden harmonische Binnenräume, die Stellung der hohen Gebäude zueinander und ebenso zum Freiraum überzeugen.“ Dadurch sei auch das Motto „Wohnen mit Aussicht“ des Wohnprojekts erfüllt, so Stefan Wismann, Prokurist der Wohn- und Stadtbau.

Er zeigt den weiteren Verlauf des Bauprojekts auf. Zunächst müssten die drei von der Jury ausgewählten Architekturbüros in einem weiteren Wettbewerb darlegen, wie sie ihre Entwürfe in die Tat umsetzen wollen. Der jetzige Sieger-Entwurf habe in dieser Hinsicht natürlich einen Startvorteil, so Denstorff.

Bauantrag

Wenn der Sieger endgültig feststehe, solle der Bauantrag bis Ende 2019 gestellt werden. Ab Sommer 2020 rechnet Wismann mit dem Baubeginn. Nach 18 Monaten könnten dann die ersten Wohnungen 2022 bezogen werden. Die Gesamtkosten für die Umsetzung der jetzigen Planung bezifferte der Prokurist auf 30 Millionen Euro. „Man hat schon Respekt vor der Aufgabe“, betonte er angesichts dieses Projekts.