Eine Prinzessin kommt vorbei

Noch ist alles ruhig. In der Küche der Kita St. Michael III schnibbelt die Hauswirtschafterin Möhren. Mittags soll es eine Gemüsesuppe geben. Aus den Gruppenräumen klingt Gebrabbel.

Aber um 10.20 Uhr ändert sich alles. Die Kiga-Tür geht auf – und eine Prinzessin kommt herein. Lotta I. Tovar , Jugendmajestät der Karnevalsgesellschaft (KG) Soffie von Gievenbeck , gibt sich die Ehre. Im Gefolge hat sie „ihr“ 1. Gievenbecker Tanzkorps samt Trainerin Severina Pasquariello-Falcone. Mit dabei ist natürlich auch Christian Hestert, Präsident der KG Soffie. Die Gruppe ist an diesem Donnerstag seit 7.30 Uhr auf „Altweiber-Tour“. Fünf Kitas hat sie zu diesem Zeitpunkt schon hinter sich. Fünf Stationen liegen noch vor ihr. Erst um am frühen Nachmittag endet die Narretei dann im La Vie.

Inzwischen haben sich viele kleine Katzen, Feuerwehrmänner, Vampire, Piraten, ein Krokodil und auch einige weitere Prinzessinnen im geräumigen Eingangsbereich der Kita versammelt.

Tanzmariechen

Lotta I. schreitet routiniert die Front der Tänzerinnen ab und begrüßt die Kinder. Dann legt Tanzmariechen Cinzia Falcone zu Karnevalsmusik aus der mitgebrachten Anlage mal eben einen fetzigen Solotanz aufs Parkett.

Anschließend tritt Regentin Lotta vor ihr kleines Volk und verkündet per Dekret, was die Kinder in den folgenden närrischen Tagen erwartet: Unter anderem sollen die Eltern – na klar – mehr Taschengeld rausrücken. Zudem dürfen die Steppkes laut Anordnung der Prinzessin soviel Süßigkeiten essen wie sie wollen. Außerdem lädt Lotta I. alle ein, am Samstag (2. März) zum Kinderkarneval der KG Soffie ins La Vie zu kommen. Um 15.30 Uhr geht die Sause dort so richtig los.

Und dann ist der königliche Blitzauftritt schon fast wieder vorbei. Die Prinzessin und die Tänzerinnen verabschieden sich. Aber Soffie-Präsident Hestert muss noch etwas loswerden – den Sessionsorden seiner Gesellschaft nämlich. Den nimmt Erzieherin Miriam Uckelmann stellvertretend für das 16-köpfige Kita-Team entgegen. Die 73 ein- bis sechsjährigen Kita-Kinder strömen inzwischen in ihre vier Gruppen zurück.

Lob vom Präsidenten

„In einigen Kitas sind wir schon seit mehr als zehn Jahren“, blickt Präsident Hestert kurz zurück, während sein Team aufbricht. Und er lobt noch schnell das Publikum: „Die Kinder sind auch toll.“ Dann sind die Prinzessin und ihr Tross wieder weg. Der nächste Termin wartet schon.

Aus der Kita-Küche duftet es nach Gemüsesuppe. Und Erzieherin Uckelmann blickt auf den Orden in ihrer Hand: Wo gibt es einen schönen Platz dafür? Eine Kollegin weiß es: „Den hängen wir der Chefin ins Büro!“