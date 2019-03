Kinderkarneval mit Soffie

Eine ungewöhnliche Session geht für die KG Soffie zu Ende, die in dieser fünften Jahreszeit viel geboten hat, besonders bei der Gala am Abend. Am Samstagnachmittag konnte die Gievenbecker Karnevalsgesellschaft auf eine ihrer traditionellen Stärken zurückgreifen: die Nachwuchsarbeit. Beim Kinderkarneval im „La Vie“ gaben sich noch einmal die vereinseigenen Tanzgarden die Ehre, darunter natürlich die neueste Gruppe der Soffie: die „Minis“.

Alles sei positiv in dieser Session verlaufen, zog Präsident Christian Hestert ein zufriedenes Fazit, die Veranstaltungen seien alle gut angenommen worden. Das i-Tüpfelchen gab es beim Kinderkarneval, bei dem auch der Präsident des Bundes münsterscher Karneval (BMK), Helge Nieswandt, vorbeischaute und närrische Grüße ausrichtete. Er und seine Kollegen vom BMK kamen schnurstracks von der Schlüsselübergabe im niederländischen Losser eigens nach Gievenbeck.

Klar, dass auch das Stadtjugendprinzenpaar, Kristin I. und René I. an diesem Karnevalssamstag ein Stelldichein gab. „Schön, dass ihr kostümiert seid“, meinten die Majestäten. Die Prinzessinnen, Meerjungfrauen, Cowboys und Polizisten im Publikum freute das Kompliment, und sie bedankten sich mit viel Jubel und Applaus. Gemeinsam wurde gesungen und getanzt. „Heute geht es nur um gute Laune und Spaß haben“, verkündete Christian Hestert, der zusammen mit Martina Hestert die Moderation des Nachmittags übernahm.

Die „Minis“ marschierten ein. Die jüngste Tanzgarde der Soffie begeisterte mit ihrem Showtanz „Hasenparty“. Auch das 1. Gievenbecker Tanzkorps war mit von der Partie. Den Gardetanz gab es ebenso zu sehen wie den Showtanz „Soffie tanzt in den Orient“. Zwischendurch gab es immer wieder Spiele, die die Jungen und Mädchen, aber auch die Erwachsenen schwer begeistern konnte. Für viel Spaß sorgte auch die große Polonaise quer durch das „La Vie“. Ein gelungener Nachmittag für den Nachwuchs war das. Und ein gelungener Schlusspunkt für eine bunte Session.