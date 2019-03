Zwangsarbeit und Tod im KZ

Zwölf Wege sind im neuen Oxford-Quartier zu benennen. Auf Anregung der SPD in der Bezirksvertretung Münster-West sollen die Straßen im neu zu entwickelnden Oxford-Quartier nach weiblichen Opfern von Krieg und Gewalt benannt werden.

Die Vorschläge für die Namen haben die Autorinnen des Buches „Jüdische Familien in Münster 1918 – 1945“, Gisela Möllenhoff und Rita Schlautmann-Overmeyer, gemacht. Doch wer steckt hinter den zwölf Namen? Wir verwenden in loser Reihenfolge die Erläuterungen des öffentlichen Verwaltungsvorschlags als Textgrundlage.

Heute: Else-Scheuer-Weg.

Die Lehrerin Else Scheuer (geb. Reingenheim) wurde am 23. Dezember 1900 in Rheine geboren. Sie stammte aus einer vermögenden Kaufmannsfamilie und besuchte in Rheine von 1911 bis 1918 das Lyzeum. Nach dem Ersten Weltkrieg zog sie mit der Familie nach Münster, legte 1921 am Evangelischen Oberlyzeum das Abitur ab und erlangte die Lehrbefähigung für Volks- und Mittelschulen.

1927 arbeitete sie an der jüdischen Schule in Essen, später im elterlichen Geschäft in Münster. 1937 heiratete sie den Lehrer Hermann Scheuer und wohnte mit ihm in ihrem Elternhaus Raesfeldstraße 28. Nach einer Befragung zur Emigrationsabsicht im September 1938 sperrte das Deutsche Reich ihr Vermögen, um die eventuell anfallende „Reichsfluchtsteuer“ zu sichern. Nach dem Novemberpogrom 1938 dezimierte es sich rapide, unter anderem durch Zahlung der „Judenvermögensabgabe“.

Wohnrecht

Else Scheuer finanzierte den Unterhalt ihrer Schwiegereltern in Laasphe. Ihr Bruder, der seit 1937 in Brasilien lebte (Briefkontakt bis Ende 1941), konnte lediglich für die Eltern ein Visum erlangen, nicht jedoch für die Schwester. Nach Verkauf des elterlichen Hauses Anfang 1939 erhielt sie dort Wohnrecht bis zur geplanten Auswanderung nach Brasilien.

Ab 1939 war das Ehepaar Scheuer aber in den „Judenhäusern“ Salzstraße 31 und Prinz-Eugen-Straße 39 (1941) untergebracht. Seit 1940 unterrichtete Else Scheuer Englisch an der jüdischen Schule in der Marks-Haindorf-Stiftung. Später musste sie Zwangsarbeit in der Trockenkartoffelfabrik in Westbevern-Brock leisten.

Deportation

Mit ihrem Ehemann wurde sie am 13. Dezember 1941 ins Ghetto Riga deportiert, und kam am 1. Oktober 1944 ins KZ Stutthof. Sie verlor dort am 8. Januar 1945 ihr Leben, einige Tage, nachdem ihr Ehemann in einem Außenlager von Stutthof gestorben war. Vor dem Haus Raesfeldstraße 28 erinnern heute zwei Stolpersteine an das Ehepaar.

Der Else-Scheuer-Weg soll neben der Gumprichstraße einer der beiden Zugänge des neuen Oxford-Quartiers zur Roxeler Straße sein. In seinem weiteren Verlauf geht er in den Elfriede-Meyer-Weg über.