Die Schaltkästen werden bunt

30 Personen konnte das Leitungsteam der Initiative Ortskern Gievenbeck (IOG), bestehend aus Verena Marx , Dr. Alfons Rensing und Josef Rösmann, bei einer öffentlichen Sitzung im Pfarrheim St. Michael begrüßen. Mit dabei war auch die CDU-Landtagsabgeordnete Simone Wendland.

Mit zahlreichen Bildern informierte Moderatorin Verena Marx über die Entstehung der Initiative und die bisherigen Projekte. Dazu gehören die Beleuchtung des Kirchturms von St. Michael und der Rüschhaus-Passage, die Anpflanzung neuer Hecken und Sträucher im Ortskern oder auch das Aufstellen von Parkbänken und die farbliche Gestaltung der Begrenzungspfähle.

„In vielen Fällen hatte die IOG die Anregungen gegeben. Umsetzung und Finanzierung erfolgten durch die Grundstückseigentümer und Sponsoren“, heißt es in einer Pressemitteilung. Als jüngstes abgeschlossenes Projekt wurden auf Betreiben der IOG die Glascontainer am Enschedeweg entfernt. Sie störten das Ortsbild und stellten eine Sichtbehinderung dar, so die IOG.

Engagement

„Die bisherige Arbeit der IOG stieß nicht nur auf großes Interesse aller Anwesenden, sondern auch auf breite Zustimmung“, wird weiter mitgeteilt. Simone Wendland bedankte sich für das Engagement der Gievenbecker. „Es ist ganz erstaunlich, wie hier mit relativ geringen Mitteln das Ortsbild schon deutlich verschönert wurde“, so die Politikerin. Als nächstes Projekt möchte die IOG die farbliche Gestaltung der vielen Schaltkästen im Ortskern angehen. Bisher wurden bereits 42 Schaltschränke im inneren Ortsbereich erfasst, hinsichtlich der Eigentümer identifiziert und deren Zustimmung für eine farbliche Gestaltung eingeholt. „Es kann also bald losgehen“, so Marx, die bereits Sponsoren und einen Künstler ausfindig gemacht hat.

Die Initiative will sich am 20. März als eingetragener Verein gründen. In der Diskussion wurde deutlich, dass sich die IOG als Ansprechpartner der Stadtverwaltung und der politischen Parteien sieht, um sich mit Gesprächen und eigenen Ideen in die Umgestaltung des Ortskernes einzubringen.