Es war fast wie eine kleine Weltreise, wenn man sich am Samstag in der Aula des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums umschaute. So wie eine Schülerin, die sofort begeistert ausrief: „Da – Neuseeland!“ Zum Inselstaat am anderen Ende der Welt gab es ebenso viele Infos wie zu anderen Ländern rund um den Globus. Bei der Jugendbildungsmesse ging es um Möglichkeiten, im Ausland zu arbeiten, zu studieren oder dort eine Schule zu besuchen.

Die Messe, die vom privaten Bildungsberatungsdienst „Weltweiser“ organisiert wird, tourt quer durch das Bundesgebiet, jetzt war Münster die Station. Zum insgesamt vierten Mal machte die Jugendbildungsmesse im „Stein“ Halt. „Hier gibt es ein tolles Gebäude mit einer großen Aula, und der Schulleiter ist aufgeschlossen“, meinte Projektkoordinatorin Anuschka Dinter. Die Größe ist ein Vorteil: Gut 100 Aussteller gab es, die über Freiwilligendienste, Praktika im Ausland, über Au-Pair und Sprachreisen, sowie Möglichkeiten des Schüleraustauschs informierten.

So wie Gulia Paltinieri von „Youth for Understanding“, einer Organisation, die Freiwilligendienste organisiert. Schulabgänger können in deren Projekten in Argentinien, Paraguay und Thailand mitarbeiten. Bei der „Unterrichtsassistenz“ etwa würden die Teilnehmer des Freiwilligendienstes Lehrkräfte in der Schule unterstützen, sagte Paltinieri. So erhalte man nicht nur neue kulturelle Erfahrungen durch das Gastland, sondern könne auch den Beruf kennenlernen. Viele Infos gab es an diesem Tag. Und vielleicht schon so manche Zukunftspläne.