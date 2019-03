200 „Kicker“ an den Tischen

„Das ist ein richtiger Sport“, betonte Julian Wortmann . In der Küche des La Vie hatte er Zeit für eine Pause. Nur wenige Meter entfernt spielten 200 Aktive Tischfußball – bei den achten Stadtmeisterschaften. Organisiert wurden die vom Tischfußball-Verein „Schovelkoten“. Aber was ist das eigentlich für ein Sport, der auf einer Fläche von 0,84 Quadratmetern gespielt wird?

Früher gab es die Spieltische in Kneipen oder Partykellern. „Die meisten Spieler sind heute in Vereinen organisiert“, sagt Wortmann, einer der Aktiven der „Schovelkoten“. Der Tischfußball-Club hat sogar ein eigenes Vereinsheim an der Scharnhorststraße.

„Tischfußball ist wie eine Mischung aus Tischtennis und Schach“, so Wortmann weiter. Das Spiel sei schnell, aber man könne auch strategisch handeln. Wenn der Gegner schnell schieße, könne zwar nicht immer reagiert werden. Doch der Ball lasse sich ja auch zwischendurch stoppen. Dann ist Raum für Konzentration. Allerdings: Es gibt ein Zeitlimit von zwölf Sekunden ab dem Erstkontakt zwischen Figur und Ball.

Sieben Tore

Sieger der jeweiligen Partie ist derjenige, der zwei Sätze für sich entscheiden konnte. Ein Satz ist gewonnen, wenn eine Partei sieben Tore erzielt hat.

Über 20 Tische waren im Einsatz. Fliegende Wechsel prägten das Bild. Anschauungsunterricht gab es live vor Ort: Die Nationalspieler Felix Dröse, Alex Di Bello und Benjamin Struth kamen ins La Vie und zeigten ihre Spielkunst.

Fast zwölf Stunden ging es im La Vie rund. Und am Ende gab es Gewinner. Doppelte sogar, denn es wurde immer zu zweit gespielt. Erwartungsgemäß erreichten die Nationalspieler Felix Dröse und Alex Di Bello im Wettbewerb den ersten Platz. Den zweiten Platz belegten Benjamin Struth und Thorsten Grünkorn. Ins Halbfinale schafften es Martin Brath und Marvin Pohl sowie Nils Hahne und Julian Wortmann.