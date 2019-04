Vorfreude auf die „riesige Vielfalt“

Ihre ersten Eindrücke hat sie bereits gesammelt. Aber es gibt noch so viel Neues für sie zu entdecken. Judith Schäfer (31) ist die neue Pfarrerin in der Lukas-Kirchengemeinde. War dem Titel früher der Zusatz „im Entsendungsdienst“ zugeordnet, so gibt es heute eine neue Bezeichnung. Darüber sowie über ihre Entscheidung, Pfarrerin zu werden und ihre künftigen Aufgaben in der Gemeinde sprach unser Redakteur Kay Böckling mit Judith Schäfer selbst sowie Pfarrer Dr. Dirk Dütemeyer .

Frau Schäfer, erklären Sie doch einem Laien wie mir einmal den Begriff „Entsendungsdienst“.

Schäfer: Mittlerweile heißt es Probedienst, also pfarramtlicher Probedienst. Ich habe studiert, dann habe ich die Ausbildung absolviert – zweieinhalb Jahre im Vikariat – und nach dem Vikariat kommt besagter Probedienst. Dieser ist begrenzt, zwei Jahre, maximal drei Jahre. Im Grunde ist das ein Dienst, in dem man nicht ganz allein ist und auf einmal die gesamte Verantwortung für eine Gemeinde tragen muss. Ich arbeite zwar in Vollzeit und bin komplett einsatzbereit, aber ich habe eben noch immer Unterstützung.

Aber Sie sind schon Pfarrerin?

Schäfer: Ja, ich bin schon Pfarrerin. Die offizielle Ordination, mit der ich mich dann auch auf Stellen bewerben kann, folgt noch.

Ist das denn als volle Stelle zu sehen?

Dütemeyer: Nicht ganz – in diesem Fall: Ja, es ist eine volle Stelle. Sie ist aber mit 75 Prozent des Dienstanteils in Lukas verortet und die restlichen 25 Prozent im Kirchenkreis. Sie ist somit auch Pfarrerin des Kirchenkreises.

Herr Dütemeyer, jüngst klärten Sie mich darüber auf, dass die Gemeinde – also Lukas – ihre Pfarrer finanziert. Wie verhält es sich im Fall ihrer jungen Kollegin?

Dütemeyer: Das Geld fließt über den Kirchenkreis. Das hat mit der Gemeinde nichts zu tun.

Bei einer Neubesetzung stellt sich automatisch die Frage: „Für wen kommt sie?“

Dütemeyer: Sie kommt für niemanden. Sie ist auch nicht die Vertretung für Pfarrer Stötzel. Sie ist hier, um begleitet ihren Dienst zu tun. Sie könnte auch hier sein, wenn zwei Pfarrer in den Pfarrer in den Pfarrstellen wären. Das ist ganz wichtig.

Frau Schäfer, wo werden die Schwerpunkte Ihrer künftigen Arbeit liegen?

Schäfer: Das wird sich noch zeigen. Ich muss ja erst noch die Gemeinde kennenlernen. Ich persönlich könnte mir schon vorstellen, im Kinder- und Jugendbereich tätig zu werden. Alles andere muss und wird sich finden.

Wo kommen Sie her?

Schäfer: Gebürtig aus dem Ruhrgebiet. Jetzt wohne ich wieder in Münster.

Warum wieder?

Schäfer: Meine letzten zwei Studienjahre habe ich in Münster verbracht. Für das Vikariat wechselte ich nach Ibbenbüren. Und nun zog es mich halt wieder nach Münster.

Wie und warum ist in Ihnen der Wunsch gereift, Pfarrerin zu werden?

Schäfer: Das war ein langer Weg. Ich habe in der Jugend ganz viel mit der Kirche zu tun gehabt: Jugendgottesdienste mitgestalten, Jugendfreizeiten begleitet – das alles fand ich ganz spannend. Dann habe ich überlegt, ob ich nicht Theologie studieren könnte.

Aber?

Schäfer: Nach dem Abitur habe ich mir eine Auszeit genommen, ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich vielleicht doch einen anderen Weg brauche. Ich habe dann auch erst Dramaturgie studiert. Beim Vordiplom habe ich dann gemerkt: Nein, das wird nicht mein Weg werden – und dann habe mich auf meine Vorlieben zurückbesonnen.

Was reizte Sie denn an diesem Job?

Schäfer: Das Schöne an Gemeinde ist diese riesige Vielfalt, so viele verschiedene Aufgabenbereiche. Dann habe ich angefangen zu studieren.

Könnte Ihre Zukunft nach dem Probedienst weiter in Lukas sein?

Schäfer: Das muss die Zeit zeigen. Die Kirche ist ja gerade in einem großen Wandel. Ich finde es wichtig, sagen zu können: „Hier bin ich angekommen, hier kann ich gut arbeiten.“ Wenn ich das hier in Münster finde – warum nicht?

Die Lukas-Gemeinde befindet sich im Umbuch – auch im Hinblick auf den Standort. In wie weit begleiten sie die Neuausrichtung im Oxford-Quartier?

Schäfer: Das ist eine schwere Frage. . .

Dütemeyer: Ich werde sie auf jeden Fall mitnehmen. Es bedarf zwar zahlreicher gewachsener Verbindungen, um so etwas zu entwickeln. Aber: Es ist schon im Interesse, dass sie mitgestaltet. Sie verkörpert ja eine ganz andere Generation von Kirche, sie ist beispielsweise 30 Jahre jünger als ich. Und daher ist es wichtig, jemanden zu haben, der uns sagen kann, wie Kirche in Zukunft aussehen könnte. Als Presbyterium würde uns das mit Sicherheit interessieren.

Wann besteht die Möglichkeit, die neue Pfarrerin persönlich kennenzulernen?

Dütemeyer: Der Einführungs-Gottesdienst beginnt an diesem Sonntag um 10.30 Uhr