Die diesjährige Müllsammelaktion in Gievenbeck und Nienberge profitierte vom schönen Frühlingswetter, so lautete das überwiegende Resümee der daran beteiligten Vereine und Gruppen. Am Samstagvormittag war in Gievenbeck der Andrang am Fachwerk derart groß, dass nur noch wenige der von den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster (AWM) mitgebrachten Greifzangen zur Verfügung standen. Beide Gievenbecker Schützenvereine hatten im Vorfeld Werbung betrieben, aber auch die Initiative Ortskern Gievenbeck war fleißig mit von der Partie. Verschiedenste Dinge vom Einkaufswagen über Holzschuhe, Autoreifen, Garteneckzaun und Vertretungszettel mit Aufgaben einer Gievenbecker Schule konnte Alfons Neuhaus mit seinem Traktor einsammeln. Die CDU Gievenbeck hatte diese Aktion nun schon zum 17. Mal mit dem Fachwerk und dem La Vie gemeinsam organisiert.

In Nienberge trafen sich über 50 Personen aus der Bauerschaft und umliegenden Stadtteilen auf dem Hof Ludger Häger. Der Müllcontainer, der eigens von den AWM für die vom Schützenverein St. Augustinus organisierte Sammlung zu Verfügung gestellt wurde, war anschließend bis zum Rand gefüllt. Eingesammelt wurden komplett entsorgte Küchen mit Möbelteilen und Elek-trogeräte, Lkw-Reifen und große Bündel an Kabelschrott.

Am Rölver-Durchlass sorgten auf Initiative des Heimatvereins etwa 15 Aktive für Ordnung. Erste Funde: ein achtlos weggeworfenes Vogelhäuschen, ein Selfie-Stick und wie erwartet Flaschen und Unrat. „Es waren schon mal mehr“, zeigte sich Josef Rölver vom Heimatverein etwas enttäuscht über die Teilnehmerzahl. In Häger trafen sich die Mitglieder der Aloysius-Schützenbruderschaft und die Augustiner und begaben sich nachmittags auf die Müllsuche. Auch die Schützengesellschaft Frohsinn Schonebeck war bei der Aktion im Stadtteil dabei, der Verein kümmerte sich um die Ortsränder. Beim Boxerklub Münster machten zehn Aktive mit.