Mehr als Lagerfeuer und Stockbrot

Für Gievenbeck und Nienberge wagt der Pfadfinderstamm „Friedensreiter“ die Neugründung einer Gruppe für Jungen und Mädchen von neun bis elf Jahren. Mit Max Feldhaus (Vorsitzender des Vereins) und Mathis Bolz (Geschäftsführer) sprach unser Redakteur Kay Böckling über das Thema.

Sie hatten jüngst ein erstes Info-Treffen, um eventuell eine neue Gruppe in Gievenbeck zu gründen. Wie war die Resonanz?

Feldhaus: Es waren um die 20 Kinder da, samt Eltern. Nun müssen wir abwarten, wie viele bei den neuen Gruppenstunden auftauchen. Einige der Kinder waren aber schon sehr begeistert.

Warum eine Neugründung in Gievenbeck und Nienberge?

Bolz: Der Ursprung unseres Stamms liegt in Kassel. Irgendwann kam ein Mitglied nach Münster zum Studieren. Der wohnte in Nienberge. Daher hat sich der Stamm in Münster-West ausgebreitet. Wir haben aktuell zwar Gruppen, wollen aber noch weitere anbieten.

Wie sieht denn die derzeitige Struktur der Gruppen aus?

Bolz: Es gibt zwei Gruppen mit 14-Jährigen und etwas jüngeren Kindern.

Wer ist für die Betreuung zuständig?

Feldhaus: Zwei Gruppenleiter, die etwas älter sind und die eine Ausbildung in unserem Bund mitgemacht haben. Dadurch sind sie für eine solche Aufgabe qualifiziert. Sie leiten die Gruppenstunden oder gehen mit den Pfadfindern auf Fahrt.

In Gievenbeck gibt es ja bereits einen Pfadfinderstamm, den DPSG-Stamm St. Michael. Wo ist der Unterschied?

Bolz: Die sind katholisch, wir sind komplett kirchlich ungebunden. Und sie sind deutlich größer als wir. Von denen gibt es fast in jedem Stadtteil Stämme. Das ist bei uns leider nicht der Fall. Deutschlandweit gehören unserem Stamm etwa 300 Personen an.

Pfadfinder, das hat etwas von Abenteuer oder Lagerfeuer-Romantik. Ist das heute überhaupt noch gefragt bei Kindern und Jugendlichen? Während andere Gruppierungen häufiger mal im Fokus stehen, hört man von Pfadfindern vergleichsweise wenig. . .

Feldhaus: Gut, über die Jahre ist das Interesse wirklich ein wenig zurückgegangen. Das kann man nicht leugnen. Aber es gibt wirklich genug Jungen und Mädchen, die Bock darauf haben, rauszugehen und Sachen in der Natur zu machen, auf Fahrten zu gehen, Abenteuer zu erleben. Gerade im Zeitalter von Playstation oder Handy ist es vielleicht gut, dass wir ein Alternativangebot parat haben. Apropos Handys: Die sind bei uns in den Gruppenstunden verboten.

Das Pfadfinder-Dasein beschränkt sich ja nicht nur auf Zeltlager oder Ausflüge. Was gibt es sonst noch für Aktionen?

Bolz: In den Gruppenstunden machen wir unterschiedliche Dinge: Spiele, wir basteln oder schnitzen. Es gibt auch Exkursionen in den Wald: Wir lernen, wie man mit Karten umgeht, wie man sie liest. Wir lernen, wie man Feuer macht, wie man die Zelte aufbaut. Das ist nur ein kleiner Einblick.

Wie finanzieren Sie sich?

Bolz: Durch Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Zurück noch einmal zu den Ferienlagern. Die gehören aber zweifellos zu den Höhepunkten im Kalender, oder?

Feldhaus: Das ist richtig.

Was sind die Ziele?

Feldhaus: Wochenendlager gibt es mehrere im Jahr. Die führen in die nähere Umgebung. In den Sommerferien gibt es dann eine größere Fahrt. Die kann durchaus auch ins europäische Ausland führen.

Wissen Kinder heutzutage eigentlich noch etwas mit dem Begriff „Pfadfinder“ anzufangen?

Bolz: Das ist unterschiedlich: Als wir jüngst eine Grundschule besuchten, habe ich gefragt, was die Kinder unter Pfadfinder verstehen. Einige hatten da durchaus schon konkrete Vorstellungen und ein Hintergrundwissen. Das vermischt sich aber manchmal auch mit gewissen Klischees.

Etwa wie „Jeden Tag eine gute Tat“?

Bolz: Zum Beispiel, selbstverständlich ist Hilfsbereitschaft etwas, was bei uns dazu gehört. Auch, dass man lernt zu teilen, ist bei uns in den Gruppenstunden wichtig. Aber so etwas wie die gute Tat an jedem Tag, das gibt es so nicht.

Wo finden Ihre Gruppenstunden statt, wo ist Ihre Basis?

Feldhaus: Wir sind noch auf der Suche nach einem eigenen Gruppenraum. Bislang treffen wir uns im Pfarrheim Nienberge. Aber wir würden uns schon einen eigenen Raum wünschen. Entweder auf einem Hof, oder ein Stückchen Wiese, auf der man vielleicht einen Bauwagen aufstellen könnte.

Wie groß ist Ihr Stamm?

Bolz: Etwa 40 Personen, die zum Großteil aus Nienberge oder Gievenbeck kommen. Aber wir möchten uns vergrößern.