Hula-Hoop und Hasenohren

Am „Fachwerk“ geht es momentan mal wieder richtig rund. Das ist durchaus wörtlich gemeint: Bei bestem Frühlingswetter probierten Kinder und Betreuer gestern zum Beispiel mal Hula-Hoop-Reifen aus – wobei Betreuer Leo Konen leider nur als Zweitbester abschnitt. Zudem wirbelten Springseile und drehten sich die Räder der flotten roten Tretrennautos.

Seit vergangener Woche läuft im Fachwerk die von Lisa Schrichten organisierte Ganztagsbetreuung in den Osterferien. Von 8 bis 16 Uhr bietet die Maßnahme wieder Spiel, Spaß und Spannung für 20 Kinder. Weitere Steppkes im Grundschulalter nehmen zudem in den Ferien an einem Töpfer-Kursus, einem Kursus zum Kennenlernen der Knetmasse Fimo und an einem Näh-Kursus teil. Einen Kursus zum Thema Holzwerkstatt und einen Skater-Lehrgang gibt es auch noch.

Gemeinsam mit den Betreuern Leo Konen, Maik Schenk und Adem Yilmaz entwickelte Schrichten für die Woche vor dem Osterfest natürlich ein österliches Thema. Vom 15. bis zum 18. April besuchten die Kinder daher die „Osterhasenschule“. Da wurden dann Osterkörbchen und Hasenohren gebastelt. Osterfeuer stand ebenso auf dem Programm, wie „Ostereierschatzsuche“. „Wir verstehen immer, das Programm schön zu mischen“, betont Lisa Schrichten.

Einblick ins Berufsleben

In dieser Woche ist der Osterzauber vorbei, und das Thema für die aktuellen Betreuer Konen, Yilmaz und Ina Hegemann sowie die Ganztags-Kinder lautet „Berufe“. An jedem Tag kriegen die Kinder dabei einen kleinen Einblick ins Berufsleben. Zum Beispiel wurde am Dienstag gegärtnert.

Aber wie in einem Ausbildungszentrum für künftige Senkrechtstarter im Arbeitsalltag geht es in dieser Woche am „Fachwerk“ natürlich nicht zu. Dort bestimmt ganz klar der Spaß das Tagesgeschehen. Und dazu gehören – wie gesagt – auch Hula-Hoop-Reifen und die roten Renner.

Besuch im Zoo

Am heutigen Donnerstag steht ein Besuch im Zoo auf dem Programm, auch dort könne man sich ja mit verschiedenen Berufsbildern vertraut machen, schmunzelt Schrichten. Der Bus zum Zoo wird voll, denn vom Offenen Treff „Kinderplanet“ und von der Ferienbetreuung im „La Vie“ fahren auch noch insgesamt 30 Kinder mit. Am Freitag endet dann die Betreuung mit „Spielen und Action“, wie es auf dem Wochenplan heißt.

Erstmals, so Schrichten, werden die Kinder bei der diesjährigen Ganztagsbetreuung auch vom Fachwerk verköstigt. Im dortigen Café wird für sie gekocht. Zum Beispiel Reibeplätzchen mit Apfelmus oder Nudeln mit Käse-Sahne-Soße. Die Kinderbetreuung im „La Vie“ wird – ebenfalls eine Premiere – vom Fachwerk aus mitversorgt.

90 Ferienwochen

Nach der Osterferienbetreuung, hat Schrichten für den Sommer schon wieder die Gievenbecker „Kinderarena“ im Blick. „Das ist sicher“ bekräftigt sie. Und dann beginnt sie zu rechnen: Seit 2003 hat sie 90 Ferienwochen lang Kinder betreut.