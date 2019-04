Wenn die Erinnerung grünt

„Darf ich vorstellen? Das sind die Bäume der Erinnerung!“ Martin Krabbe vom städtischen Grünflächenamt zeigt sichtlich stolz auf eine Baumallee am „Grünen Finger.“ Radfahrer kommen hier vorbei, Spaziergänger und vor allem Menschen, die einen Baum erworben haben. Den können sie einem bestimmten Ereignis oder einer nahestehenden Person widmen.

Die Gründe für einen solchen „Erinnerungsbaum“ seien sehr unterschiedlich, erklärt Krabbe. Der erste Baum in der Allee, die vom Ramertsweg bis zur Dieckmannstraße reicht, sei ein Geburtstagsgeschenk an die Freundin. Etwas weiter entdeckt man Bäume, die anlässlich von Dienstjubiläen gepflanzt wurden. Doch nicht nur Feierlichkeiten können Anlass für die Entscheidung sein, hier eine Pflanze zu erwerben. Auch traurige Gründe gebe es mitunter, so Krabbe: „Sie sind auch nicht immer der Verwaltung bekannt.“

Auf jeden Fall: „Da entsteht eine Bindung zu den Bäumen“, so Martin Krabbe. Egal seien sie keinem. Immer wieder würden die Inhaber eines Erinnerungsbaumes auch nach diesem sehen. Und sich melden, wenn etwas mit dem Baum sein sollte. Dabei übernimmt das Grünflächenamt die Pflege. Ein Gärtnerteam kümmere sich um das Wohlergehen der Bäume sowie um den fachgerechten Schnitt und das Wässern während der Anwuchszeit. 33 Bäume sollen hier am „Grünen Finger“ auf einer Länge von 440 Metern gepflanzt werden. Die Sorten sind ganz unterschiedlich: Sieben Rotbuchen, 16 Stieleichen und zehn Vogelkirschen sind geplant. Jeder Baum kann mit einem Schild versehen werden, dessen Widmung ebenfalls persönlicher Natur ist.

Sauerstoff

Übrigens, darauf weist das städtische Grünflächenamt hin, schaffe so ein Erinnerungsbaum auch „Wohlfahrtswirkungen zu Gunsten der Umwelt“. Er binde Kohlendioxid, gebe Sauerstoff ab und filtere Staub aus der Luft. Außerdem steigere attraktives Grün auch den Wert des Wohngebietes. „Es ist ein Kontrapunkt zur dichten Bebauung“, sagt Martin Krabbe. Jetzt im Frühjahr ist der Anblick besonders schön. Es gibt Wildblumen auf dem Boden, und die Bäume bilden ihre Blätter. „Auf jeder Vegetationsebene tut sich etwas“, sagt Krabbe.

Am „Grünen Finger“ gibt es nicht die einzigen „Bäume der Erinnerung“ im Stadtteil. Die erste Pflanzaktion gab es an der Grünfläche neben der Waldorfschule. Dort wurden 17 Hainbuchen gepflanzt. Sie konnten ab Januar 2016 in 18 Monaten vergeben werden. Auch am „Grünen Finger“ sind noch Bäume frei. 14 Stück warten auf ihre Besitzer. Die Kosten für einen Baum betragen 170 Euro. Die Widmungsschilder zahlen die Baumpaten selbst. Die Übergabe erfolgt in einem persönlichen Rahmen. Weitere Informationen zu den Erinnerungsbäumen des städtischen Grünflächenamtes gibt es im Internet.