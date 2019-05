„Diese Reaktion der CDU ist entlarvend: Sie zeigt deutlich, dass hinter ihrem mit viel öffentlichem Tamtam präsentierten Antrag tatsächlich nur leere Worte aber keine tatsächliche Absicht für ein Freizeitbad im Westen stecken“, kommentiert Doris Feldmann , SPD-Ratsfrau für Gievenbeck, laut einer Mitteilung eine Stellungnahme des Fraktionsvorsitzenden der CDU in der Bezirksvertretung (BV) West.

Über die Aussage Peter Wolfgartens, dass über die Art eines möglichen neuen Schwimmbades im Westen noch entschieden werden müsse, ist auch Beate Kretzschmar , Fraktionsvorsitzende der SPD in der BV West, mehr als erstaunt: „Ein schlechter Scherz, wenn man bedenkt, dass die Art des Bades schon längst im Titel des Antrags der CDU (‚Ein Freizeit- und Sportbad im Westen‘), wie er im letzten Monat in der Bezirksvertretung eingebracht wurde, vorgesehen ist.“ Die CDU in der Bezirksvertretung wolle allem Anschein nach genauso wenig ein neues Bad mit echter Aufenthaltsqualität, wie ihre Fraktion im Rat, stellt Doris Feldmann fest.

Die Frage des Standortes für ein neues Bad stehe zudem in unmittelbarem Zusammenhang mit der geplanten Größe. Für die SPD sei der Standort an der Roxeler Straße gesetzt: „Da passt ein Freizeitbad mit 50-Meter-Becken sehr gut hin. Die entsprechende Anpassung des Bebauungsplanes ist nicht das Problem – das Problem ist der fehlende politische Wille“, so Kretzschmar. Und Doris Feldmann ergänzt: „Gievenbeck als junger und extrem wachsender Stadtteil, in dem viele Familien wohnen, ist der ideale Standort für ein neues, attraktives Freizeit- und Familienbad.“